baraj doluluk oranı

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 52.44 OLDU

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Üç gündür aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 52.44 olarak ölçüldü.

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3 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 0.33'E ÇIKTI

Üç günlük doluluk artışı böylece, yüzde 0.33 oldu. Öte yandan, barajlarda son 5 yılın en yüksek 5 Ocak ortalamasına ulaşıldı. Doluluk oranı ise son bir yılın zirvesine çıktı.

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