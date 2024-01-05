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        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranı | 5 Ocak 2024 İSKİ grafiği ile İstanbul baraj doluluk oranları güncel son durum ne?

        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!

        İstanbul'da, kuraklığın ardından geçen yıl 11 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 16.18'e kadar düşmüştü. Bir buçuk ay aralıklarla süren yağışın ardından bu oran yüzde 50'ler seviyesine çıktı. Barajlardan iki rekor haberi geldi! Son 5 yılın en yüksek 5 Ocak ortalamasına ulaşıldı. Doluluk oranı ise son bir yılın zirvesine çıktı. İşte son veri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:44
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        Sağanak topraktan süzüldü! Barajlarda 2 rekor!
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        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 52.37'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 52.44 OLDU

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        Üç gündür aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 52.44 olarak ölçüldü.

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        3 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 0.33'E ÇIKTI

        Üç günlük doluluk artışı böylece, yüzde 0.33 oldu. Öte yandan, barajlarda son 5 yılın en yüksek 5 Ocak ortalamasına ulaşıldı. Doluluk oranı ise son bir yılın zirvesine çıktı.

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