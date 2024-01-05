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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor - Yunus Emre Konak kimdir? - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor

        Sky Sports, EMS Yapı Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:43
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          Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 2018 yılında 1955 Batman'dan altyapıya transfer ettiği Yunus Emre Konak, bu sezon başında A Takım ile hem antrenmanlara hem de maçlara çıkmıştı. 17 kez Süper Lig'de boy gösteren 2006 doğumlu futbolcu, sürpriz bir transferle gündeme oturdu. Premier Lig takımı Brentford, Yunus Emre Konak'ı kadrosuna kattı. İşte detaylar...

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          Yunus Emre Konak adım adım Premier Lig'e gidiyor...

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          EMS Yapı Sivasspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olmak üzere.

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          Edinilen bilgilere göre; transferin için Sivasspor'a bonuslarla birlikte 4,5 milyon Euro ödenecek. Genç futbolcunun Sivasspor ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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          The Athletic'in haberinde de Premier Lig ekibinin, Konak'ın gelecek hafta 18 yaşına girmesiyle birlikte transferi duyuracağı yazıldı.

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          "HEDEFİM AVRUPA" DEMİŞTİ

          Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta verdiği röportajda hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti.

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          Yunus Emre Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" dedi.

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          Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.

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