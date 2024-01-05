SON DAKİKA: Buzlanma kazası! Can kayıpları ve yaralılar var!

SON DAKİKA: Buzlanma kazası! Can kayıpları ve yaralılar var!

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Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun, Karakurt mevkiinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ, 8 YARALI

AA'da yer alan habere göre kazanın ardından Kars Valisi Ziya Polat yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Zincirleme kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpışmasının ardından, olay yerinde çekim yapan vatandaş, buzlanma nedeniyle duramayan ve kaza yapan yolcu otobüsüne arkadan hızlı bir şekilde çarpan diğer otobüsün görüntüsünü kayda aldı.

BUZLANMAYA DİKKAT UYARISI

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.