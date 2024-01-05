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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Buzlanma kazası! Can kayıpları ve yaralılar var!

        Buzlanma kazası! Can kayıpları ve yaralılar var!

        Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken, buzlanma nedeniyle bir yolcu otobüsünün başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptığında yaşanan panik objektife yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 08:39 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:15
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        Otobüs kaza yaptı! Can kayıpları var!
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        Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun, Karakurt mevkiinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ, 8 YARALI

        AA'da yer alan habere göre kazanın ardından Kars Valisi Ziya Polat yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Zincirleme kazanın görüntüsü bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsü ile bir kamyonun çarpışmasının ardından, olay yerinde çekim yapan vatandaş, buzlanma nedeniyle duramayan ve kaza yapan yolcu otobüsüne arkadan hızlı bir şekilde çarpan diğer otobüsün görüntüsünü kayda aldı.

        BUZLANMAYA DİKKAT UYARISI

        Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.

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        #kars
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