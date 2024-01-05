"İSTER KIZARTIN İSTER PİŞİRİN HER TÜRLÜSÜ ZEHİRLER"

Balon balığının sadece Japonya´da çok özel ve çok deneyimli restoranlarda pişirilebildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, "O nedenle sakın vatandaşımız `ben bu balığı hazırlayabilirim, yapabilirim, pişirebilirim´ demesin. Hiçbir şekilde bunu başarma ihtimali yok. Zaten başarılsaydı yaşadığımız bu olay meydana gelmezdi. Ve bir diğer önemli konu da eğer balığın içinde, üzerinde zehir duruyorsa pişirmekle ya da başka bir yöntemle bu zehir giderilmez. Dolayısıyla ister kızartılmış ister pişirilmiş olsun yenildiğinde mutlaka zehirlenmeye yol açar. Unutmayalım küçücük bir miktarıyla bile bir yetişkin insanı öldürebiliyor. Hiç şakası yok. O nedenle balon balığının tutulup yenilmesi, yenildiği ortamda da bulunulmaması gerekir" uyarısında bulundu.