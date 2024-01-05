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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: FENOMENLER YAKALANDI! 'Var Böyle Yüzler' ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!

        Son dakika haberi Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!

        'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı. Çiftin Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiği ve burada polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 05.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:51
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        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
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        Ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre çiftin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini, şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları öne sürülmüştü.

        YAKALANDILAR

        Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe tanınan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

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        Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMAN'INDA YAKALANDILAR

        DHA'da yer alan habere göre de sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

        Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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