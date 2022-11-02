Tüm dünyanın gözü Fed'de: Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını bugün TSİ 21.00'de açıklayacak.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak 21 Eylül'de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti. Son 3 toplantıda üst üste 75 baz puanlık artırım kararı alan Fed son 5 toplantısında toplamda 300 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Piyasalar bugün de 75 baz puanlık bir artırım gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Fed'in faiz kararlarını analiz eden CME FedWatch Tool'da bu sabah itibarıyla 75 baz puanlık faiz artırımı gelmesine yüzde 85.5 ihtimal verildi.

AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Bugün Fed'den beklentiler 75 baz puan etrafında şekillenmiş olsa da karar metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar dikkatle takip edilecek. Metinde ve konuşmada hem 14 Aralık hem de 1 Şubat'taki toplantılarda Fed'in ne kadar şahin bir politika izleyeceğine dair ipuçları aranacak.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Enflasyon ve resesyon endişelerinden hangisinin daha ciddiye alındığının piyasaların fiyatlamalarında etkili olması bekleniyor. ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8.2 olarak açıklandı. Önceki ayki yüzde 8.3'lük artıştan düşüş yaşansa da enflasyon yüzde 8.1'lik beklentinin üzerinde kaldı.

BÜYÜME BEKLENENDEN OLUMLU

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde seyrederken benzer şekilde büyüme rakamları da beklenenden olumlu geldi. Yılın üçüncü çeyreğinde ABD ekonomisi yıllıklandırılmış olarak yüzde 2.6 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 2.4 gelmesi yönündeydi.

İŞSİZLİK ORANI 50 YILIN DİBİNDE

İstihdam tarafında da faiz artırımlarına rağmen şu ana kadar güçlü bir tablo çizildi. ABD Çalışma Bakanlığı, dün eylül ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 437 bin artarak 10 milyon 717 bine yükseldi.Beklentilerin aksine artış kaydeden açık iş sayısının eylülde 10 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken işsizlik oranı da 0.2 puan azalarak yüzde 3.5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ÜRETİM VE KONUT SATIŞLARINDA DURGUNLUK SİNYALİ

Tabii üst üste gelen faiz artırımlarının ekonomideki etkileri de hissedilmiyor değil. Son olarak dün açıklanan verilere göre ABD'de ISM imalat endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 0.7 puan azalarak 50.2'ye düştü. Endeks Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7.16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni konut satışları artan mortgage faiz oranları ve yüksek seyreden konut fiyatlarının etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 10.9 azalışla 603 bine geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE DARALMA

ABD'de İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 2.1 puan azalışla 49.9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti. Hizmet sektörü PMI da ekimde geçen aya göre 2.7 puan azalarak 46.6'ya indi ve hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Bunların yanında Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise enflasyon endişelerinin etkisiyle ekimde aylık 5.3 puan azalışla 102.5'e gerileyerek 3 ayın en düşüğüne indi.

Fed'in ana hedefi orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak. Fed Başkanı Jerome Powell bu hedefi önceliklendirdiklerini defalarca yinelese de bu hedefe ulaşırken olabildiğince az acı vermek istediklerinin işaretini de verdi.

Dolayısıyla bugün Fed'in oluşan hassas dengede nasıl bir yol izleyeceğine dair işaretler tüm dünya tarafından ilgiyle izlenecek. Bugün verilecek mesajlar önümüzdeki aylarda küresel ekonominin seyrini belirleyecek.