Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih'in, soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan çalışmalarda, 8 çocuk babası Salih'in evinin de olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri evde inceleme yapmaya başladı. Olayla ilgili çevrede güvenlik kamera kayıtları da araştırılıyor
Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü.
Fotoğraf: İHA
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Fotoğraf: DHA
Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.
Fotoğraf: DHA
ÖNCE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi.
Fotoğraf: DHA
Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
O MAHALLEDE OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi.
Fotoğraf: DHA
Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih’in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.
Fotoğraf: İHA
EV İNCELEMEYE ALINDI
Nihat Salih’in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih’in evi incelemeye alındı.
Fotoğraf: iHA
Çalışmalar sürdürülürken, Salih’in başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Fotoğraf: İHA
Olayla ilgili derinleştirilen soruşturmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelenmeye alındı. Ceset parçalarını kim tarafından çöp konteynere attığı tespit edilmeye çalışılıyor.
Fotoğraf: İHA
Kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih’in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi.
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