Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

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Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi gördü.

Fotoğraf: İHA Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: DHA Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: DHA ÖNCE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi.

Fotoğraf: DHA Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. REKLAM

O MAHALLEDE OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi.

Fotoğraf: DHA Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih’in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: İHA EV İNCELEMEYE ALINDI Nihat Salih’in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih’in evi incelemeye alındı.

Fotoğraf: iHA Çalışmalar sürdürülürken, Salih’in başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.

Fotoğraf: İHA Olayla ilgili derinleştirilen soruşturmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelenmeye alındı. Ceset parçalarını kim tarafından çöp konteynere attığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Fotoğraf: İHA Kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih’in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.