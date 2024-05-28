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        Haberler Gündem Erzincan'da kaza sonrası alev alarak yanan araçtaki 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araç alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 00:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:44
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        Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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        K.A’nın kullandığı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.

        Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.

        Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

        Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

        S.F'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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