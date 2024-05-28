Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araç alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti
K.A’nın kullandığı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.
Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı.
Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
S.F'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.