Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.659,48 %0,49
        DOLAR 37,9606 %0,04
        EURO 41,1058 %0,24
        GRAM ALTIN 3.822,50 %0,29
        FAİZ 46,25 %1,58
        GÜMÜŞ GRAM 41,58 %-0,19
        BITCOIN 84.264,00 %2,24
        GBP/TRY 49,0863 %0,14
        EUR/USD 1,0819 %0,03
        BRENT 74,59 %-0,24
        ÇEYREK ALTIN 6.249,79 %0,29
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kuruyor - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump, yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kuruyor

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yatırımları hızlandırmak amacıyla yeni bir ofis kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 09:20 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, yatırımları hızlandırmak için yeni bir ofis kuruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu ofisin ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstereceği bildirildi.

        Açıklamada, ofisin 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kurulacağı belirtildi.

        Yeni ofisin, şirketleri ABD’de büyük yatırımlar yapmaya teşvik etmek için düzenleyici yükleri azaltacağı, izin süreçlerini hızlandıracağı, farklı kurumlar arasında yatırımcı sorunlarına yönelik koordinasyonu sağlayacağı, ulusal kaynaklara erişimi artıracağı, ulusal laboratuvarlarla işbirliğini kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla da çalışacağı kaydedildi.

        Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği, vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek "önceki yönetimden daha iyi" anlaşmalar sağlamayı hedefleyeceği ifade edildi.

        Ofisin, süreçleri daha verimli hale getirerek yerli ve yabancı yatırımları çekeceğine işaret edilen açıklamada, ABD'yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon haline getireceği vurgulandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa