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        Haberler Dünya Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği | Dış Haberler

        Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a karşı canlı yayın tartışmasında büyük başarı elde ettiğini savundu. Trump, seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:37 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:47
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        'Sorun Biden'ın yaşı değil yetersizliği'
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının ardından, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." dedi.

        Trump, Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

        "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum"
        "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum"

        27 Haziran'da düzenlenen canlı yayın tartışmasında "ülkeyi yok etmeye çalışan adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savunan Trump, Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" söyledi.

        Trump, Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." değerlendirmesinde bulundu.

        Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.

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        TARTIŞMA ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

        ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

        Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #trump
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