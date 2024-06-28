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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum" - Güncel haberler | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden: "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum"

        ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasına ilişkin aldığı eleştirilerin ardından, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 22:17
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        "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum"
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        Biden, Kuzey Carolina'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

        Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söyleyen Biden, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.

        Biden, gerçekleri konuşmayı bildiğini ve yanlışla doğru arasındaki farkı da ayırt edebildiğini belirterek, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak" konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

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        Biden, "Bu seçimi kazanma niyetindeyim." dedi.

        İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Trump, program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

        Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Biden
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