20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına uygulamayı planladığı ek gümrük vergisi için 'geç kaldı'. ABD'de 1962 yılında çıkarılan Ticaret Genişleme Yasası'nın 232. Maddesi ABD başkanlarına ülkenin ulusal çıkarları için ithalata ek vergi getirmesine imkan tanıyor.
Trump yönetimi 232. madde kapsamında geçen yıl mayıs ayında Japonya ve AB'den ithal edilen otomobil ve otomobil parçaları için soruşturma başlatmıştı. Yapılan inceleme sonucunda bundan 6 ay önce yayımlanan raporda söz konusu ithalatın ABD otomotiv sektörünü olumsuz etkilediği ve bunun da bir ulusal güvenlik sorunu yaratabileceği ifade edildi.
14 KASIM'DA SÜRE DOLDU
Uzmanlar 232. Maddeye göre bu rapor yayımlandıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın ek vergileri uygulamaya koyması için 6 ayı olduğunu ancak 14 Kasım itibarıyla bu 6 aylık sürenin dolduğunu bildirdi. Dolayısıyla bugün artık Trump istese bile ek vergi getirme yetkisi bulunmuyor. Beyaz Saray konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı için bunun gözden kaçan bir detay mı yoksa bilerek alınan bir karr mı olduğu bilinmiyor.
Bu sessizlik ABD'de farklı çevrelerde şaşkınlık yaratmış durumda. Çünkü Trump daha önce ticaret anlaşması pazarlıklarında 'otomotiv ithalatına ek vergi tehdidinin' önemli bir koz olduğunu ifade etmişti. Yüzde 25'e kadar ek vergi getirebileceğini belirtmişti.
Ticaret ve hukuk uzmanları şimdi Trump'ın 232. Madde kapsamında oto ithalatına ek vergi getirip getiremeyeceğini detaylıca tartışırken pazartesi günü New York'ta bulunan Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin aldığı 'Türkiye' kararının elini kolunu bağladığına dikkat çektiler.
'TÜRKİYE' KARARI AÇIKLANDI
Türkiye'den çelik ithalatı yapan ABD'li Transpacific Steel şirketinin açtığı dava sonucunda mahkeme, Trump yönetiminin geçen yıl ağustos ayında 232. Madde kapsamında Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 50 ek tarife uygulamasının geçersiz olduğuna kanaat getirdi. Kararda bunun nedeninin yasada soruşturma süreci sonrası öngörülen 6 aylık sürede kararın alınmaması olduğu belirtildi.
ABD söz konusu yüzde 50'lik vergiyi düşürmüş durumda. Dolayısıyla mahkeme kararının Türkiye ve ABD arasındaki ticarete şu an için bir etkisi bulunmuyor. Ancak bu kararın gelecekte 232. Madde kapsamında alınan tüm kararlar için emsal olması bekleniyor.
Georgetown Üniversitesi'nden hukuk profesörü Jennifer Hillman konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede mahkemelerin Trump yönetiminin otomobil ithalatına ek vergi getirmesini kesin olarak engellemesi durumunda Beyaz Saray'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası kapsamında bazı kararlar alabileceğini söyledi. Hillman'ın verdiği bilgiye göre söz konusu yasa düşman ülkelere yaptırım ve terörün finansmanının önlenmesi için herhangi bir soruşturmaya gerek kalmadan ABD Başkanına çeşitli ekonomik önlemler alma yetkisi veriyor. Tabii bu yasa kapsamında bir karar alınabilmesi için Japonya ve AB ülkelerinin 'düşman' olarak nitelendirilmesi gerekiyor.
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