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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 07:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 07:33
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        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
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        Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

        ABD Başkanı Trump, "İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek" dedi.

        İRAN'DAN NÜKLEER ANLAŞMA İÇİN KARARLILIK MESAJI

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den ise, ABD ile 3 Mayıs'taki nükleer görüşmelerin ertelenmesinin ardından "adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlı" olduklarını bildirdi.

        İran'dan nükleer anlaşma için kararlılık mesajı
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        NE OLMUŞTU?

        Dün İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği açıklandı.

        Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, erteleme kararının "lojistik nedenlerden" dolayı alındığını belirtti.

        İran, nükleer görüşmelerin ertelenme kararının Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin önerisi üzerine alındığını duyurulmuştu.

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