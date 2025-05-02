İran'dan nükleer anlaşma için kararlılık mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile müzakerelerin ertelenmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ummanlı ve ABD'li muhataplarımızla birlikte, lojistik ve teknik nedenlerle 4. tur görüşmelerin ertelenmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "Müzakereli çözüm sağlama kararlılığımızda herhangi bir değişiklik yok. Aslında, adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZEKARE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

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Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman’da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

HEM İRAN HEM ABD, MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRI TEHDİTLERİ VE YENİ YAPTIRIMLARI Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçlamıştı. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.