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        Haberler Magazin SON DAKİKA: TRT'den Aybüke Pusat kararı geldi - Magazin haberleri

        TRT'den Aybüke Pusat kararı

        TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:01
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        TRT'den Aybüke Pusat kararı
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        TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan ve boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın diziden çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasını yaptı.

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        TRT tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

        Kamuoyunun Bilgisine

        Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.

        TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

        Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

        Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

        Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

        Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        TEPKİ GÖSTERDİLER

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu karara tepki gösterdi; Aybüke, nerde oynarsa ona rekorlar kırdırtacağız. Hangi dizede oynarsa onu izlettireceğiz. Bunlar böyle utanmaz adamlar. İnsanların işiyle, aşıyla oynuyorlar. Herkes bilsin ki psikolojik üstünlük bizdedir.

        Cem Yılmaz da kararı eleştirdi; "Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin ? Hayır diyemezsin. E o halde?" ifadelerini kullandı.

        Oyuncu Burcu Biricik de; "Cumhurbaşkanımızın bahsettiği özgürlüğü ve anayasal hakkını kullanmayı seçti diye bugün bir meslektaşım işinden oldu" ifadelerini kullandı.

        Defne Samyeli ise; "Anayasal hakkını kullandığı ve fikrini beyan ettiği için oyuncu arkadaşımız Aybüke Pusat‘ı dizi kadrosundan çıkaran TRT’nin bu kararını kınıyorum" dedi.

        Songül Öden de bu karar tepki gösteren oyunculardan biriydi. Öden; "Boykot yapmak anayasal bir haktır... Fikir özgürlüğü çerçevesinde fikrini beyan eden meslektaşımın işten çıkarılması vicdansızlıktır, insan hakkı ihlalidir.. Devlet de devlet televizyonu da halkındır. Her zaman devlet ev sahibidir, hükümetler ise kiracı. Haksızlıkların birbirine eklenerek çoğalması kaygı vericidir. Kabul edilebilir değildir. Eğriye doğru demek, kendine benzemeyeni hep öteki yapmak elindeki 'güce' dayanarak cezalandırmak adaletsizliktir. Adalet evrensel ve zamansız bir kavramdır ve herkesin koşulsuz adalete ihtiyacı vardır" sözlerine yer verdi.

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        Boran Kuzum, Aybüke Pusat ile fotoğrafını paylaşarak, meslektaşına destek verdi.

        Yönetmen Zeki Demirkubuz, "Yemin ederek size emanet edilen bir gücü bu kadar hor, bu kadar keyfi kullanıp bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın, yeni kötülüklere davet çıkarmayın. Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" ifadelerini kullandı.

        Oyuncular Sendikası da şu açıklamayı yaptı:

        Seda Bakan, meslektaşına; "Sevgili Aybüke, Allah yolunu açık etsin. Her zaman en güzel işlerde olmanı temenni ederim" sözleriyle destek oldu.

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        #Aybüke Pusat

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