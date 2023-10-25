Trexup Akademi'nin e-İhracat Uygulamalı Eğitim Programı'na başvurular başladı

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Trexup Akademi'nin e-ihracat uzmanı yetiştirmek amacıyla düzenlediği e-İhracat Uygulamalı Eğitim Programı'na başvurular başladı.

Trexup Akademi'den yapılan açıklamaya göre, e-ihracat alanında kendini geliştirmek, bu sektörde kariyer hedefi bulunan ve alanında uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen kişiler için düzenlenecek programın başvuruları 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye'nin ihracatını artırmak, ülke ekonomisini büyütmek ve Türk markalarının uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapan e-ihracat şirketi Trexup'ın çatısı altında bulunan Trexup Akademi tarafından düzenlenen programda eğitimler online olarak verilecek.

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Türkiye'nin dört bir yanından başvuruların yapılabileceği program kapsamında eğitimler, e-ihracat alanında uzmanlaşmış profesyoneller, girişimciler ve şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilecek. Bu sayede programa katılanlar sektördeki en güncel bilgilere ve pratik tecrübelere erişim sağlayabilecek.

- Başarılı katılımcılara istihdam garantisi

Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen bir adım olarak tasarlanan e-İhracat Uygulamalı Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan en az 5 katılımcıya istihdam garantisi sunulacak. Bu sayı daha fazla başarılı aday olması durumunda 20 kişiye kadar çıkarılacak. Bunun dışında kalan diğer tüm adayların öz geçmişleri, programı destekleyen ve talep eden kurumlarla adayların izinleri doğrultusunda paylaşılacak.

e-ihracatın her yönünü kapsayan bir içeriğe sahip programda, 'e-ihracat, Amazon, Etsy, dijital pazarlama, globalde marka iletişimi' gibi konularda uzman eğitmenler, girişimciler ve profesyoneller tarafından online eğitimler verilecek. Bu sayede katılımcılar zaman ve mekan kısıtlaması yaşamayacak. Katılımcıların e-ihracat alanında pratik deneyim kazanmasını sağlamak için uygulamalı çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar neticesinde katılımcılar, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirerek, becerilerini geliştirebilecek.

Online eğitimlerin tamamlanmasının ardından, isteyen katılımcılar program boyunca edinilen bilgilerin değerlendirildiği final sınavına girecek. Final sınavını geçen adaylar, e-ihracat konusunda daha derinlemesine bilgi ve pratik beceri kazanmak için interaktif oturumlar ve uygulamalı çalışmaları içeren workshoplara katılım hakkı elde edecek.

Workshopları başarıyla tamamlayan adaylar arasından seçilecek en fazla 20 aday, 4 ay boyunca hem uzaktan çalışma iş modeliyle pratik yapıp deneyim kazanacak hem de aylık kısmi ücret alacak.

Herhangi bir yabancı dil bilme zorunluluğunun olmadığı programa 31 Ekim'e kadar www.trexupakademi.com adresinden başvuru yapılabilecek. Programa, 17-35 yaş aralığındaki lise öğrencileri ve mezunları, üniversite öğrencileri ve mezunları ile sektörde kariyerini geliştirmek isteyen herkes başvurabilecek.