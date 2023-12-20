Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.665,61 %-0,78
        DOLAR 29,1341 %0,14
        EURO 31,8923 %-0,22
        ALTIN 1.906,24 %-0,12
        FAİZ 36,90 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 22,52 %-0,04
        BITCOIN 42.895,00 %0,94
        GBP/TRY 36,8443 %-0,58
        EUR/USD 1,0940 %-0,35
        BRENT 80,19 %1,21
        ÇEYREK ALTIN 3.116,18 %-0,14
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trendyol Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Trendyol Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri oldu

        E-ticaret platformlarından Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'nin resmi "E-Ticaret Hizmetleri Partner"i oldu. İşbirliğinin, Türkiye'yle birlikte Avrupa ülkelerini de kapsayacağı kaydedildi.Yapılan açıklamaya göre, "E-Ticaret Hizmetleri Partnerliği"ne ek olarak, Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile, Olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) ilk Türk partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olan işbirliğimiz sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanındaki yerli üreticilerimizin tasarlayıp ürettikleri ürünleri dünya sahnesine taşıyacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu'nun ürünlerini Olimpiyatlara taşıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        E-ticaret platformu Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partner”i oldu. İşbirliğinin, Türkiye’yle birlikte, Avrupa ülkelerini de kapsayacağı öürenildi.

        “E-Ticaret Hizmetleri Partnerliği”ne ek olarak Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak olimpiyata özel bir koleksiyon için de ayrı bir anlaşma imzaladı.

        Bu özel koleksiyon, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa açık olacak.

        REKLAM

        "TÜRK ÜRÜNLERİN DÜNYADA DAHA ÇOK TANINMASINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

        Yerli ürün ve üreticileri tüm dünya ile buluşturma hedeflerinde Olimpiyatların önemli bir viraj olduğunu belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi, dünya genelinde sporun öneminin kitlelere yayılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan çok değerli bir kuruluş. Trendyol olarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partner’i olduk. Bir Türk markası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile ilk kez böyle önemli bir iş birliğine imza atıyor. Ayrıca, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile imzaladığımız diğer anlaşma ile de, t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta ürünlerinden oluşacak özel Olimpiyat koleksiyonu; Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol üzerinden satışa sunulacak" dedi.

        Spora olan desteklerini yerli ürün ve üreticileri yurtdışına taşıma hedefiyle birleştirdiklerini anlatan Çetin, "Ülkemizin dünya standartlarındaki üretim gücünü ve kalitesini farklı coğrafyalarla tanıştırmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek olmak bizim en büyük önceliklerimizden. Bu bağlamda, Anadolu’daki yerli üreticilerimizin ürünlerini Olimpiyat tutkunlarıyla buluşturmak bizim için gurur kaynağ" diye konuştu.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi Televizyon ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Anne-Sophie Voumard ise, Trendyol ile yapılan işbirliğine ilişkin olarak, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi olarak, Trendyol'un Türkiye’deki tasarım ve üretim yeteneklerini kullanarak Olimpiyat Giyim Koleksiyonu’nu, Olimpiyat tutkunları başta olmak üzere geniş kitlelere ulaştıracak olmasından çok memnunuz. Bu anlaşmanın, sponsorlarımızdan Alibaba’nın iş ortağı olduğu bir kuruluş ile gerçekleşmesi dolayısıyla başarısının daha da katlanacak olmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliği, stratejik yatırımcısı Alibaba'nın dünya çapında geçerli olan Olimpiyat partnerliği kapsamında gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 milyon emekliye müjde
        5 milyon emekliye müjde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Habertürk Anasayfa