Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın puan durumu ne? İşte 2023-24 sezonu güncel puan durumu!
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonununda şampiyonun belli olması son maça kaldı. Ligin 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, RAMS Park deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig'de güncel puan tablosu yeniden şekillendi. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...
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Trendyol Süper Lig'de son haftaya girildi. Süper Lig'de 37. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı- laciverlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde Galatasaray 99 puan ile kupaya en yakın aday olurken; Fenerbahçe ise 96 puan ile sarı-kırmızılı ekibi takibini sürdürdü. Öte yandan ligin alt kısımlarında Pendikspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Konyaspor oynadığı maçlarla küme düşme hattındaki durumu kızıştırdı. İşte, Trendyol Süper Lig'in güncel puan durumu ile 37. hafta maçlarının sonuçları...
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TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
1. GALATASARAY - 99
2. FENERBAHÇE - 96
3. TRABZONSPOR - 64
4. BAŞAKŞEHİR - 58
5. BEŞİKTAŞ - 56
6. KASIMPAŞA - 53
7. ALANYASPOR - 51
8. SİVASSPOR - 51
9. ÇAYKUR RİZESPOR - 50
10. ANTALYASPOR - 48
11. ADANA DEMİRSPOR - 44
12. SAMSUNSPOR - 43
13. KAYSERİSPOR - 42
14. GAZİANTEP FK - 41
15. TÜMOSAN KONYASPOR - 41
16. ANKARAGÜCÜ - 40
17. HATAYSPOR - 38
18. FATİH KARAGÜMRÜK - 37
19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 37
20. İSTANBULSPOR - 16
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TRENDYOL SÜPER LİG 37. HAFTA SONUÇLARI
İstanbulspor 1-3 EMS Yapı Sivasspor
Bitexen Antalyaspor 2-1 Yukatel Adana Demirspor
Beşiktaş 2-2 Atakaş Hatayspor
MKE Ankaragücü 0-0 Siltaş Yapı Pendikspor
Çaykur Rizespor 0-0 Kasımpaşa
Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor
Gaziantep FK 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük
RAMS Başakşehir 0-1 Trabzonspor
Mondihome Kayserispor 2-2 TÜMOSAN Konyaspor
Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
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TRENDYOL SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ
Trenyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 38. hafta maçlarıyla son buluyor. Şampiyonun ve alt lige düşecek takımların belli olacağı karşılaşmalar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Fikstür ise şöyle;
TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
EMS YAPI SİVASSPOR- MONDİHOME KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR
TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - YILPORT SAMSUNSPOR
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
CORENDON ALANYASPOR - BITEXEN ANTALYASPOR
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ
ATAKAŞ HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR