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        Haberler Kısayol Spor Trendyol Süper Lig puan durumu: Süper Lig'in 37. haftasında son durum ne? Süper Lig'te güncel puan tablosu - Futbol Haberleri - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın puan durumu ne? İşte 2023-24 sezonu güncel puan durumu!

        Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonununda şampiyonun belli olması son maça kaldı. Ligin 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe, RAMS Park deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig'de güncel puan tablosu yeniden şekillendi. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:30
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de son haftaya girildi. Süper Lig'de 37. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sarı- laciverlilerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde Galatasaray 99 puan ile kupaya en yakın aday olurken; Fenerbahçe ise 96 puan ile sarı-kırmızılı ekibi takibini sürdürdü. Öte yandan ligin alt kısımlarında Pendikspor, Gaziantep FK, Hatayspor ve Konyaspor oynadığı maçlarla küme düşme hattındaki durumu kızıştırdı. İşte, Trendyol Süper Lig'in güncel puan durumu ile 37. hafta maçlarının sonuçları...

        • 2

          TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

          1. GALATASARAY - 99

          2. FENERBAHÇE - 96

          3. TRABZONSPOR - 64

          4. BAŞAKŞEHİR - 58

          5. BEŞİKTAŞ - 56

          6. KASIMPAŞA - 53

          7. ALANYASPOR - 51

          8. SİVASSPOR - 51

          9. ÇAYKUR RİZESPOR - 50

          10. ANTALYASPOR - 48

          11. ADANA DEMİRSPOR - 44

          12. SAMSUNSPOR - 43

          13. KAYSERİSPOR - 42

          14. GAZİANTEP FK - 41

          15. TÜMOSAN KONYASPOR - 41

          16. ANKARAGÜCÜ - 40

          17. HATAYSPOR - 38

          18. FATİH KARAGÜMRÜK - 37

          19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 37

          20. İSTANBULSPOR - 16

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        • 3

          TRENDYOL SÜPER LİG 37. HAFTA SONUÇLARI

          İstanbulspor 1-3 EMS Yapı Sivasspor

          Bitexen Antalyaspor 2-1 Yukatel Adana Demirspor

          Beşiktaş 2-2 Atakaş Hatayspor

          MKE Ankaragücü 0-0 Siltaş Yapı Pendikspor

          Çaykur Rizespor 0-0 Kasımpaşa

          Yılport Samsunspor 1-1 Corendon Alanyaspor

          Gaziantep FK 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük

          RAMS Başakşehir 0-1 Trabzonspor

          Mondihome Kayserispor 2-2 TÜMOSAN Konyaspor

          Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

        • 4

          TRENDYOL SÜPER LİG 38. HAFTA FİKSTÜRÜ

          Trenyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 38. hafta maçlarıyla son buluyor. Şampiyonun ve alt lige düşecek takımların belli olacağı karşılaşmalar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak. Fikstür ise şöyle;

          TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

          EMS YAPI SİVASSPOR- MONDİHOME KAYSERİSPOR

          FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR

          TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY

          VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - YILPORT SAMSUNSPOR

          SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

          YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

          CORENDON ALANYASPOR - BITEXEN ANTALYASPOR

          KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

          ATAKAŞ HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

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