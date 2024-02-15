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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trendyol halka arz için acele etmeyecek - Teknoloji Haberleri

        Trendyol halka arz için acele etmeyecek

        Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, halka arz için acele etmeyeceklerini, önceliklerinin işlerini uluslararasılaştırmak olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:55
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        Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin “Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak” ifadelerini kullandı.

        Bloomberg TV’ye konuşan Çetin bu yıl gelirlerinin yüzde 20’sinin uluslararası olmasını beklediklerini belirtirken, “Halka arz aşamasında gelirimizin en az yüzde 50’si uluslararası olmalı” dedi.

        "HAYALİM 10 MİLYONA EN KISA SÜREDE ULAŞMAK"

        Çetin bu yıl Körfez bölgesinde 1 milyon aktif müşterileri olduğunu, yıl sonunda 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi ve “Hayalim 10 milyona en kısa sürede ulaşmak” diye konuştu.

        Geçen yıl dolar bazlı büyümelerinin yüzde 50’ye yakın olduğunu belirten Çetin yıla çift haneli büyümeyle başladıklarını sözlerine ekledi.

        Çetin önceliklerinin işlerini uluslararasılaştırmak olduğunu belirtti.

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