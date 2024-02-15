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Küçükçekmece’de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a düzenlenen saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

DHA'nın haberine göre AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmış ve şüpheliler dün emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

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Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

AZİZ YENİAY ŞİKAYETÇİ OLDU Öte yandan Yeniay'ın ve olay yerinde bulunan 3 polisin adliyede müşteki olarak ifadesi alındı. Saldırının kendisine yönelik gerçekleştiğini beyan eden Yeniay polislerle birlikte şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun yanı sıra saldırı anında araç içerisinde 5 şüphelinin bulunduğu da öğrenildi.