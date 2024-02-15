İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
Adana'da, Yaşar B., Sevgililer Günü'nde tabancayla başından vurup öldürdüğü 20 yaşındaki İpek Akgül'ü sulama kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı
Adana'da olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül'ü (20) tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü.
KATİL ZANLISI KENDİNİ İHBAT ETTİ
DHA'da yer alan habere göre daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaşar B.'nin kendini ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN TOPRAKTAN ÇIKARILDI
Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.'nin yer tespiti sonrası Akgül'ün cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu.
ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR
Akgül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusu sürüyor.