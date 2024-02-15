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        Haberler Magazin Zaman çok değişti... Erol Taş'a taş atıldı Şebnem Hassanisoughi'ye laf atılıyor

        Zaman çok değişti... Erol Taş'a taş atıldı Şebnem Hassanisoughi'ye laf atılıyor

        Zaman, o yıllardan bu yana çok değişti. Erol Taş'a taş atılıyordu. Günümüzde ise sosyal medyadan laf atılıyor. Şebnem Hassanisoughi, canlandırdığı kötü karakterli kişilerin gördüğü tepkileri; "Olumlu da olsa olumsuz da olsa yorumları okurum. Sonuçta şahsıma değil, oynadığım karakterlere o yorumlar... Erol Taş'a benzetilmek beni çok mutlu eder" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:12
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        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
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        Yıl 1967...

        Erol Taş, Yılmaz Duru'nun yönettiği 'İnce Cumali'nin galası için Adana'dadır. Taş, filmin gösteriminin sonunda aralarında Yılmaz Güney'in de olduğu rol arkadaşlarıyla birlikte izleyicileri selamlamak için sahneye çıkar.

        Teşekkür konuşmasını yapma sırası kendisine geldiğinde bir grup izleyici üzerine; şişe, sopa ve taş atar.

        Erol Taş, kötü karakterli ağayı öylesine başarılı canlandırmıştır ki izleyiciler, kızgınlığını ellerine ne geçirdiyse ona atarak ifade eder.

        Erol Taş, o anda o tarihi konuşmasını yapar; "Atın, atın... Siz bana taş değil, ekmek atıyorsunuz." Az önce taş atan izleyiciler, bu kez Taş'ı alkış yağmuruna tutar.

        'İnce Cumali'nin seti... Yılmaz Duru - Erol Taş - Yılmaz Güney

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        TÜRK SİNEMASININ ALTIN KALPLİ 'KÖTÜ ADAM'I

        Türk sinemasına altın kalpli 'Kötü adam' olarak geçen Erol Taş, canlandırdığı karakterlerin aksine yufka yürekli, iyi bir insandı. Yüzlerce filmin hemen hemen hepsinde kötü karakterli insanları canlandırmış olsa da halkın büyük sevgisini kazandı. Ve birçok ödül...

        O YILLARDAN BUGÜNE ZAMAN ÇOK DEĞİŞTİ

        Erol Taş, vefat ettiğinde 13 yaşında olan Şebnem Hassanisoughi de zaman zaman izleyicilerin tepkisini çekecek karaktere sahip kişileri canlandırıyor. Zaman zaman da bu nedenle canlandırdığı kişiler tepki çekiyor. Taş ile Hassanisoughi'nin canlandırdığı kötü karakterli kişilerin gördüğü tepki şekli zamanla değişime uğradı. Erol Taş'a taş atılırken Şebnem Hassanisoughi'ye sosyal medya hesabı aracılığıyla laf atılıyor.

        "NE TATLI BENZETME"

        Şebnem Hassanisoughi, Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre konuyu şöyle değerlendirdi; "Olumlu da olsa olumsuz da olsa yorumları okurum. Sonuçta şahsıma değil, oynadığım karakterlere ya yorumlar... O yüzden rahatsız olmuyorum. Erol Taş, 'Bana ekmek atıyorsunuz çocuklar' diyordu. Muhteşem bir insan muhteşem bir oyuncu. Ne tatlı benzetme. Erol Taş'a benzetilmek beni çok mutlu eder."

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        #Şebnem Hassanisoughi
        #Erol Taş

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