Sumru Yavrucuk: Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var

Sumru Yavrucuk, bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve tiyatroyla turne yapmalarının çok keyifli olduğunu söyledi. Sumru Yavrucuk, genç oyuncularla ilgili sorulara; "İyi oyuncular da var, kötü oyuncular da. Her zaman böyle oldu şimdi de böyle devam ediyor. Zamana karşı direnerek, kendini yenileyen ve çalışan oyuncular kalıcı oluyor" açıklamasında bulundu.