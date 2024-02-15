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        Haberler Magazin Sumru Yavrucuk: Genç oyuncularda Artikülasyon bozukluğu var - Magazin haberleri

        Sumru Yavrucuk: Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var

        Sumru Yavrucuk, 'Tatavlada Son Dans'ı sahnelemek için gittiği Merzifon'da yeni nesil oyuncuları eleştirdi. Yavrucuk; "Genç oyuncularda Artikülasyon bozukluğu var. Bazı oyuncuların ne dediğini anlayamıyorsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:17
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro festivali, 'Tatavlada Son Dans' oyunuyla başladı. Oyunda Deniz Çakır ile rol alan Sumru Yavrucuk, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        • 2

          Sumru Yavrucuk, bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve tiyatroyla turne yapmalarının çok keyifli olduğunu söyledi. Sumru Yavrucuk, genç oyuncularla ilgili sorulara; "İyi oyuncular da var, kötü oyuncular da. Her zaman böyle oldu şimdi de böyle devam ediyor. Zamana karşı direnerek, kendini yenileyen ve çalışan oyuncular kalıcı oluyor" açıklamasında bulundu.

        • 3

          Sözlerine devam eden Sumru Yavrucuk; "Genç oyuncularda Artikülasyon bozukluğu var. Bazı oyuncuların ne dediğini anlayamıyorsun" dedi.

        • 4

          Artikülasyon bozukluğu; bireyin konuşma sesi öğelerini yanlış, eksik veya güçlükle üretmesine sebep olan motor konuşma bozukluğudur. Artikülasyon problemi yaşayan bireyler, konuşma seslerini doğru veya tam üretemezler, kelime düzeyinde fiziksel olarak fark edilebilen bir ses üretme zorluğu görülür.

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