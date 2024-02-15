Yapay zekâ çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, 1 trilyon 825 milyar dolarlık piyasa değeri ile Amazon'un ardından Alphabet'i (Google) de geride bıraktı.

Nvidia'nın hisseleri dün yüzde 2.5 kazançla 739 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış yıl başından bu yana yüzde 53.42 oldu. Şirket hisseleri son 1yılda ise yüzde 224.64 değer kazandı.

Nvidia hisseleri son 1 yılda yüzde 224.64 yükseldi

Piyasa değeri bugün 1 triyon 825 milyar dolara ulaşan Nvidia, Amazon'un ardından Alphabet'i de geçti.

Dün hisselerinde yüzde 0.5 artış görülen Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in piyasa değeri ise 1 trilyon 820 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylelikle Nvidia, ABD'nin en değerli üçüncü şirketi konumuna gelirken, Alphabet dördüncü sıraya geriledi.

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Ülkede en değerli ilk iki şirket de 3 trilyon 42 milyar dolarla Microsoft ve 2 trilyon 843 milyar dolarla Apple oldu. ABD'li perakende devi Amazon ise yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle beşinci sırada yer aldı.

14 şubat itibarıyla ABD'nin en değerli 10 şirketi:

Sıra Şirket Piyasa değeri (milyar $) 1 Microsoft 3042 2 Apple 2843 3 Nvidia 1825 4 Alphabet (Google) 1820 5 Amazon 1776 6 Meta (Facebook) 1206 7 Berkshire Hathaway 865 8 Eli Lilly 719 9 Tesla 601 10 Broadcom 591

Nvidia, dün de piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakarak dördüncü sıraya yükselmişti.

Şirketin piyasa değeri, yapay zekâ çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

3. ÇEYREKTE KÂRI YÜZDE 1.259 ARTTI

Nvidia hisselerinin yükselişinde başarılı finansal performansı etkili oluyor. California merkezli firma son olarak bilançosunda 2024 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 29 Ekim 2023'te sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Buna göre söz konusu çeyrekte firmanın gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 206 artarak 18 milyar 120 milyon dolara çıktı.

Ekim sonunda biten çeyrekte firmanın net kârı ise 9 milyar 243 milyon dolar açıkladı. Nvidia'nın net kârı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.259 yükseldi.

21 Kasım'da açıklanan bu sonuçlar zaten yükselişteki şirket hisselerine yönelik olumlu beklentileri güçlendirdi. Son açıkladığı mali sonuçlardan bu yana Nvidia hisseleri yüzde 48 değer kazandı.