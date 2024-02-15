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        Haberler Magazin Melisa Döngel'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri

        Melisa Döngel'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Hayatımda kimse yok

        Melisa Döngel'in Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Döngel, iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 08:13 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:13
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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, aşk hayatı hakkında konuştu.

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          AŞK İDDİALARINA YANIT

          Kısa bir süre önce Melisa Döngel'in gönlünü Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. Döngel, konuyla ilgili olarak; "Hayatımda kimse yok. Keşke birisi olsa. Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil. Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım" şeklinde açıklama yaptı.

        • 3

          "AŞK KADINIYIM"

          Ayrıca aşka kapılarını sonuna kadar açtığını söyleyen Melisa Döngel; "Aşk kadınıyım diyebilirim ama aday yok. Duygusal bir kadınım. Aşka ve sevgiye önem veririm. Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse birisi ben de ona koşarım" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: AA, HT Magazin

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