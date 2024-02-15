Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki olası depremle ilgili flaş açıklama! İşte okulların deprem raporu! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı.

        Valilik tarafından açıklanan raporda şu tespitler yer aldı: İstanbul’daki okullarda yapılan incelemede okulların 1428’inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481’i yıkılıp yeniden yapılmış, 799’u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

        İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

        REKLAM
        Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi
        Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
        Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
        Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu
        Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu
        Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
        Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu
        Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu
        EyüpSultan Eyüp Sultan Ortaokulu
        Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi
        Kağıthane Günebakan İlkokulu
        Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu
        Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL
        Sarıyer Alparslan İÖO
        Üsküdar Burhaniye İlkokulu
        Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu

        İstanbul’un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır.

        Bu okulların 16’sı temel eğitim kurumu, 5’i anaokulu, 6’sı lise, 4’ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

        1 Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok
        2 Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi
        3 Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
        4 Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
        5 Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu
        6 Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu
        7 Beykoz Bozhane İlkokulu
        8 Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok
        9 Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok
        10 Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu
        11 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu
        12 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
        13 Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
        14 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
        15 Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu
        16 Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu
        17 Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok
        18 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
        19 Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu
        20 Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok
        21 Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu
        22 Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok
        23 Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu
        24 Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
        25 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
        26 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
        27 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
        28 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
        29 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
        30 Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu
        31 Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

        İstanbul’da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

        • Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - % 59
        • Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 87
        • Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - %10
        • Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - % 26
        • Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - % 61
        • Çatalca - Elbasan İÖO - %8
        • Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - %8
        • Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - %10
        • Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - %10
        • Fatih - Vefa Lisesi - %10
        • Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu - % 45
        • Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - % 72
        • Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - % 66
        • Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - % 64
        • Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 75
        • Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - % 78

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Habertürk Anasayfa