İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

DHA'da yer alan habere göre saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

96 şüpheliden 48'inin tutuklanırken, diğer 48' şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54 olduğunu açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiğini tespit etti.

SABANCI SUİKASTININ TETİKÇİSİ

Savcılı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Öte yandan Fahriye Erdal’ın 9 Ocak 1996’da Levent’teki 2 kişinin öldürüldüğü kamuoyunda Sabancı suikastı olarak bilinen saldırının da tetikçisi olarak biliniyor.

ADLİYE İÇERİSİNDE GÖREVLİLERİ REHİN ALMAK İÇİN BEKLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hakimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi. Silahlı terör örgütü DHKP-C’nin elebaşları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri ifade edildi.

Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal’ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.

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