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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'daki adliye saldırısının emrini Fehriye Erdal vermiş! 4 kişi için yakalama kararı çıkarıldı!

        4 şüpheli için kakalama kararı! Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!

        İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını verdiği iddia edilen sözde merkez komite üyesi aralarında Fahriye Erdal'ın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Erdal, 2 kişinin öldüğü kamuoyunda Sabancı suikastı olarak bilinen saldırının tetikçisi olarak da biliniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:34
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        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
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        İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

        1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        54 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        96 şüpheliden 48'inin tutuklanırken, diğer 48' şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında toplam tutuklanan şüpheli sayısının 54 olduğunu açıklamıştı.

        SALDIRININ TALİMATINI VEREN 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında saldırının talimatını örgütün sözde merkez komite üyeleri firari şüpheliler Fahriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun verdiğini tespit etti.

        SABANCI SUİKASTININ TETİKÇİSİ

        Savcılı 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Öte yandan Fahriye Erdal’ın 9 Ocak 1996’da Levent’teki 2 kişinin öldürüldüğü kamuoyunda Sabancı suikastı olarak bilinen saldırının da tetikçisi olarak biliniyor.

        ADLİYE İÇERİSİNDE GÖREVLİLERİ REHİN ALMAK İÇİN BEKLEMİŞLER

        Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin hakimlik sevk yazısında ise örgüt şemasına yer verildi. Silahlı terör örgütü DHKP-C’nin elebaşları tarafından verilen talimat doğrultusunda Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un adliyeye silahla girerek yanlarında getirdikleri malzemelerle daha önce duruşma gerekçesiyle içeri giren ve eylem için hazır bekleyen Elif Ersoy, Diyar Ersoy, Necla Birkoç ve Ercan Güneş’in yardımıyla bazı görevlileri rehin almak istedikleri ifade edildi.

        Teröristlerin, terör örgütünden hükümlü Ali Osman Köse ile Ercan Kartal’ın serbest bırakılmasını isteyecekleri öğrenildi.

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