İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi, bugün teröristlerin hedefi olacaktı… Teröristlerin saat 11.45 sıralarında polis noktasındaki silahlı saldırısı güvenlik güçlerinin anında ve etkin müdahalesi ile önlendi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonun ardından “Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı. Yerlikaya “3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır” dedi.

DHA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatılırken vatandaşlar korunmak için kendisini yere attı.

Saldırganlara emniyet ekiplerinin anında müdahale etmesi sonucu 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere iki saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Olay anında 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu açıklamada bulundu: "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir."

TERÖRİSTLER NASIL GELDİ?

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre teröristlerin adliye önüne nasıl geldiği de belirlendi. Buna göre polisin hızlı reaksiyonuyla iki saldırgan da etkisiz hale getirildi. Saldırganların adliyede C Blok girişindeki polis kontrol noktasına doğru geldiği ve bu bölgede merdiven girişinde teröristlerden birinin saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Daha sonra polis memurunun da, erkek olan saldırganı etkisiz hale getirdiği belirlendi. Onun arkasından da koşarak gelen kadın teröristin de sırtındaki çantayı fırlatıp belindeki silahı çıkardığı ve saldırı girişiminde bulunduğu, bu teröristin de emniyet güçlerince hemen etkisiz hale getirildiği kaydedildi.