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İstanbul'da , Çağlayan Adliyesi'nin önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi, polisin müdahalesiyle önlendi.

SIRTINDAN VURULDU AĞIR YARALANDI Terör örgütü mensubu Pınar Birçok ve Emrah Yayla'nın etkisiz hale getirildiği saldırı girişiminde teröristlerin silahından çıkan kurşunlarda sırtından ağır yaralanan Dilfıraz Karataş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"MEVLİT YEMEĞİ HAZIRLAMAYA GİDİYORDU" AA'da yer alan habere göre Karataş'ın yakınları Bağcılar'daki evinde taziyeleri kabul etti. Karataş'ın akrabası Zeynel Ağırgöl, yengesinin herkese yardım etmeyi sevdiğini ve bir yakınının mevlit yemeğini hazırlamak için yardıma gittiğini söyledi.

"ÇOK İYİ BİR ABLA VE ANNEYDİ" İki çocuk annesi Dilfıraz Karataş'ı 25 yıldır tanıdığını ifade eden komşusu Osman Kadıoğlu ise, Karataş'tan mahallede herkesin övgüyle bahsettiğini belirterek, "Çok iyi bir komşu, abla ve anneydi" dedi.

"GÜLEÇ, MELEK GİBİ BİR İNSANDI" Kadıoğlu, "Mahallede kimseye zararı olmayan, güleç bir insandı. Melek gibi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Teröre kurban gitmesi acı. 25 yıldır tanıdığımız için çocukları da elimizde büyüdü. Çocukları, ailesi ve bizler için zor. Ailesi de perişan oldu" diye konuştu.

"ADLİYEDE BİR İŞİ YOKTU, ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI" İHA'da yer alan habere göre de Kadıoğlu şöyle devam etti: "Bildiğimiz kadarıyla zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Muhtemelen metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı. Muhteşem birisiydi." Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü! Haberi Görüntüle