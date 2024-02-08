İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüde, hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı yer alıyor
İstanbul Çağlayan'daki, İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü meydana gelen terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
TERÖRİSTLER ATEŞ AÇIYOR
AA'da yer alan habere göre görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.
POLİS TERÖRİSTLERE ATEŞ AÇIYOR
Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor.
DİLFİRAZ KARATAŞ SIRTINDAN VURULUYOR
Teröristlerce açılan ateşle kaçan 57 yaşındaki iki çocuk annesi Dilfiraz Karataş'ın, sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ
Dilfiraz Karataş, dün Bağcılar Cemevi'nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karataş, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.