Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
Erzincan'ın İliç ilçesinde önceki gün meydana gelen göçükte 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ali Yerlikaya ve Alparslan Bayraktar bölgede çalışmalarını sürdürürken, Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruldu. Soruşturma kapsamında da 7 kişi gözaltına alındı
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, diğer yandan olayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar aileleri ziyaret etti.
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında göçük yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gündüz olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinde de devam etti.
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7 GÖZALTI
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
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ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
Erzincan'da yaşanan göçüğün araştırılmasına ve benzer kazaların önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca alınan kararda, kurulacak araştırma komisyonunun 22 üyeden oluşacağı ifade edildi. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden itibaren 3 ay olacak. Kararda, komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabileceği belirtildi.
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MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, göçükle ilgili algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldığını, milleti yasa boğan hadisede konunun siyasi istismara dönüştürüldüğünü söyledi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı dönemde söz konusu işletmeye verilen ÇED raporunun dile getirildiğini belirten Kurum, "Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme, çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar. Bakanlığımız döneminde bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle 3 ay kapısına mühür vuruldu" diye konuştu.
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Kurum, bununla da kalınmayıp, işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun altını çizerek, "Biz, kanunda öngörülen bütün cezai süreçleri hiçbir müsamaha göstermeksizin kararlılıkla uyguladık. İşletmenin tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı. Bir de bizi işletmenin kapasitesini artırmakla suçluyorlar. Bize iftira atanlar şunu da bilir ki Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz" ifadelerini kullandı.
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"SİSTEMATİK ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI"
ÇED raporlarına ilişkin kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakıldığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
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"İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluştan oluşan komisyon üyeleri tarafından onaylıdır. Bu gerçekler tüm açıklığıyla ortadayken dün geceden itibaren tek merkezden yönetilen, nereden geldiği hepimizce bilinen, sistematik ve bilinçli bir algı operasyonu ve kara propaganda başlatıldı. Milletimizi yasa boğan böylesi bir hadisede bu konu siyasi bir istismara dönüştürüldü. Masa başında üretilmiş pek çok yalan haber ve tezvirat sağa sola, her yere servis edildi.
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Milletimiz bu kötü niyeti çok iyi biliyor, tanıyor. Bu kötü niyetli arkadaşlarımıza vicdan sahibi herkese soruyoruz? Siz hangi vicdanla, hangi duyguyla bu konuyu İstanbul’a ve İstanbul seçimlerine getirdiniz? Vatandaşlarımızın daha toprağın altında olduğu bir yerde, 85 milyonun gözünün, aklının, kalbinin burada olduğu bir aşamada, bu olayı siyasete alet etmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Hangi insani duyguya, hangi insani erdeme uygundur? İnsanımızın canları üzerinden siyasi ikbal peşine düşenleri, milletimizi aldatmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Bu millet, bu siyaset simsarlarını, bu algı operasyonlarını her zaman olduğu gibi yine boşa çıkaracak, unutmayacak, onları derin vicdanlarıyla ve ferasetiyle cezalandıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda bizim tek bir gayemiz var, o da canlarımızın bir an önce kurtulmasıdır."
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YERLİKAYA VE BAYRAKTAR AİLELERİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti.
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Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar, olayın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından maden ocağında çalışan 67 işçinin yaşadığı Çöpler köyünü ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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Daha sonra arama kurtarma çalışmaları süren işçilerden Ramazan Çimen, Şaban Yılmaz ve Fahrettin Keklik'in ilçe merkezindeki yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakanlar, çalışmalar hakkında ailelere bilgi verdi.
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"TEK KONUMUZ 9 CANIMIZIN YERLERİNİ BULMAK"
Bakan Yerlikaya, ziyarette yaptığı konuşmada, ilgili bakanlıklarla arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.
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İşin en büyük kesiminin kendilerinde olduğuna değinen Yerlikaya, "Arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgelerde herhangi bir toprak kayması ihtimali olup olmadığı bilim insanlarımız tarafından yer radarlarından gelen bilgilerle anbean değerlendiriliyor. Bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
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Yerlikaya, sabır, anlayış ve dua beklediklerini aktararak, "Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Tek konumuz 9 canımızın yerlerini bulmak, onlara ulaşmak. İşimiz zor, bunu kabul ediyoruz ama tecrübemiz, azmimiz ve cesaretimizle yılmadan, gece gündüz ve yağmur yaş demeden çalışmayı bırakmayacağız." diye konuştu.
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Hükümet, devlet ve millet olarak ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Sizden ricamız bize olan inancınızı ve duanızı eksik etmeyin. Aradığımız işçilerden 5'inin konteyner içinde ya da yanında, 3'ünün araç içinde ve aynı bölgede, diğer şoför işçimizin kamyon içinde farklı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
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"SENEDE EN AZ 2 KERE BURAYI TEFTİŞ EDİYORUZ"
Bakan Bayraktar, istihdam imkanı sağlayan madenin açık işletme olduğuna işaret ederek, "'Maden kazalarının en az olabileceği' dediğimiz bir yer. Yıllardır da emniyetli şekilde işletilmiş" dedi.
İşletmenin en son ağustos ayında rutin kontrollerinin ve teftişinin yapıldığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:
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"Senede en az 2 kere burayı teftiş ediyoruz. Orada yaptıkları tespitler var ama dün burada yaşanan hadisenin olduğu yerle ilgili herhangi bir tespit yok. Zaten öyle olduğu durumda biz mutlaka o alanla ilgili çalışmayı durduruyoruz. Mesela, ağustostaki teftişte çalışmayı durduğumuz yaklaşık 32 hektarlık alan var ama bu hadisenin meydana geldiği alanla ilgisi yok. 6 ay içerisinde ne oldu, bu hadiseye ne sebebiyet verdi bunu anlamaya çalışıyoruz."
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Bakan Bayraktar, önceliklerinin canlara ulaşmak olduğunu, algılara mahal vermeden, devletin ilgili tüm kurumlarının ilk andan itibaren olay yerinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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BAKAN URALOĞLU: YOĞUN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyük bir olay. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil. Yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Temennimiz, göçük altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasıdır" dedi.
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Uraloğlu, "Ülkemizi yasa boğan Erzincan'daki madende olan heyelan ve göçükten dolayı üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Büyük bir olay. İçişleri ve Enerji bakanlarımız orada. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Biz de AFAD koordinasyonunda bakanlık ve belediyeler olarak hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Ulaştırma Bakanlığımız bünyesinden ve Karayolları'ndan arkadaşlarımız gerekli makine ve ekipmanlarıyla oradalar. Temennimiz inşallah göçük altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasıdır. Ben tekrar bütün ülkemize ve Erzincan'ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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TBB BAŞKANI SAĞKAN: ŞEFFAF SORUŞTURMA YAPILMASINI BEKLİYORUZ
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz" dedi.
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Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
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Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosu'yla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.
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Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor" dedi.
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