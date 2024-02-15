İRFAN CAN VE CENGİZ PLANI

Szymanski'nin yerine İrfan Can Kahveci'yi 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlayan İsmail Kartal, Cengiz Ünder'e de sağ kanatta görev verecek. Başakşehir döneminden bu yana çok iyi arkadaş olan ikili, böylece yeniden birlikte 11'de görev yapacak.