İsmail Kartal'dan rotasyon kararı!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.
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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi.
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Sarı-lacivertlilerde ilk 11'deki bazı isimlerin formsuz oluşu, teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
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Deneyimli teknik adamın, yoğun maç temposunda fiziksel ve mental olarak düşüş yaşayan birkaç oyuncusunu Rizespor karşısında kulübeye çekmesi bekleniyor.
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BONUCCI VE OSAYI 11'E
Alanyaspor maçında savunmada yapılan hatalar sonrası öncelikle bu bölgede değişikliğe gitmeyi planlayan Kartal, Mert Müldür ve Djiku'yu yedeğe çekip, Osayi ve Bonucci'ye şans verebilir.
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SZYMANSKI KULÜBEYE
Son haftalarda kendisinden bekleneni veremeyen Sebastian Szymanski'nin de kritik maça kulübede başlayabileceği bildirildi.
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Kartal'ın, Polonyalı yıldızı skorun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebileceği öğrenildi.
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İRFAN CAN VE CENGİZ PLANI
Szymanski'nin yerine İrfan Can Kahveci'yi 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlayan İsmail Kartal, Cengiz Ünder'e de sağ kanatta görev verecek. Başakşehir döneminden bu yana çok iyi arkadaş olan ikili, böylece yeniden birlikte 11'de görev yapacak.
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İsmail Kartal'ın şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen Krunic'i de kulübeye çekip, yerine uzun süredir 11'de görev yapmayan Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor. Öte yandan Batshuayi'nin ise yine yedek kulübesinde oturacağı öğrenildi.