Ali Koç: Camiama sesleniyorum, rahat olun
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuk olduğu Halk TV'de sarı-lacivertli camiaya şampiyonluk için umut dolu mesajlar verdi. Koç ayrıca, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçı ve Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
SÜPER KUPA NİSAN'DA
"Süper Kupa maçı için önce 28 Şubat dendi ama o tarihten vazgeçildi. Seçimlerden sonra ve nisan ayı içinde oynanacağı kesin. TFF bir türlü bu takvimi belirleyemedi."
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"TFF BİZİ ANKARA'YA İŞARET ETMİŞ"
"Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında birçok engel var. Benim başkanlığımda bu engeller arttı. Süper Kupa olayında birçok paydaş var, cımbızla bizi hedef gösterdiler. Yeni aldığım bilgiler de var... TFF bu işi Ankara'ya raporlarken, bizi işaretlemiş. Biz bunun dibine ineceğiz. O yüzden devletimizden bir kez daha rica ediyorum; kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor bu işin üzerine gidilsin."
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"CAMİAMA SÖYLÜYORUM, RAHAT OLUN"
"Yine camianın bir kısmı karamsarlığa kapıldı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Daha puanlar kaybedilecek, rakibimiz de kaybedecek. Futbol dışı branşlarda altın çağımızı yaşıyoruz. Fenerbahçe, her yerde tepeye oynuyor. Tabi kulvarlarda şampiyonluk kaçtığında hayal kırıklığı daha büyük oluyor bu yüzden. Camia kırılgan, şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını topladığımız bir senede bile gol geç geldiği zaman homurdanma oluyor. Bir şampiyonlukla bunu atacağız."
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"BAZI KULÜPLER ŞAMPİYON YAPILDI"
"Son 13 yılda Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif sebeplerle açıklayamazsınız. Hem Aziz Yıldırım dönemi için hem de bizim dönemimiz için konuşuyorum. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz. Biz futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz."
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"KİMSE BİZİMLE HELALLEŞMİYOR"
"Biz 3 Temmuz'da çok ağır bedeller ödedik. Hem maddi hem de manevi. Hala da ödüyoruz, son 10 yılda yaşadıklarımız ortada. Bu duruş, her şeyden önemli. Biz FETÖ ile en ihtişamlı döneminde yüzleştik. Kimse yanımızda değildi o zaman bizim, dimdik durduk. Ancak kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe o dönemde fersah fersah fersah öndeydi rakiplerinden. Keşke davalar falan açılmadan bir helalleşme süreci olsaydı Fenerbahçe için. Bizim otobüsümüz kurşunlandı, hala faili meçhul. Türkiye'de futbol, temiz insanların barınabileceği bir sektör değil. 3 Temmuz döneminin kesinlikle filmi veya belgeseli yapılmalı. Böyle bir şeyin örneği yok çünkü."
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BAŞKANLIK SÖZLERİ...
"Başkanlığı bırakmamın zamanı geldi. Ben 2 dönem için geldim."
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FERDİ KADIOĞLU'NUN TRANSFERİ...
"Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de mutlu ama yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Benim tahminim, sezon sonunda Ferdi yeni bir hikayeye yelken açacaktır."
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