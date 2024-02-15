Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i

AURIER KADRODA OLACAK

Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier de sarı-kırmızılı taraftarın önüne ilk kez çıkacak. Dün gerçekleştirilen son antrenmana çıkmayan ve bireysel çalışan Serge Aurier'in kadroda olması bekleniyor.