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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nden gelen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da kupaya kadar ilerlemek istiyor. Sahaya 50 bin taraftarının önünde çıkacak olan Galatasaray tüm hesaplarını 3 puan üzerine yaparken Okan Buruk da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray - Sparta Prag maçı öncesinde tüm gelişmeler

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:51
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

        • 2

          Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.

        • 3

          Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

          C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

        • 4

          RÖVANŞ 22 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKYA'DA

          İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

        • 5

          GALATASARAY SAHASINDA 1 KEZ YENİLDİ

          Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

        • 6

          AURIER KADRODA OLACAK

          Kaptanı olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan yeni transfer Serge Aurier de sarı-kırmızılı taraftarın önüne ilk kez çıkacak. Dün gerçekleştirilen son antrenmana çıkmayan ve bireysel çalışan Serge Aurier'in kadroda olması bekleniyor.

        • 7

          ABDÜLKERİM 11'E!

          Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'deki yerine dönüyor! Süper Lig'in 22. haftasında 21 Ocak'ta deplasmanda yapılan Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim, 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdı.

          Antrenmanda göğüs kasından sakatlanan ve ameliyat edildiği ülkesi Portekiz'de tedavisini tamamlayan Oliveira da yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönecek. Son maçına 8 Aralık 2023'te çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 10 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyemedi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise müsabakada süre alamayacak.

        • 8

          KÖHN FORMA GİYEMEYECEK

          Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Derrick Köhn, statü gereği bu karşılaşmada oynayamayacak. Sezon başında UEFA'ya bildirilen kadroda 3 değişiklik yapabilen Galatasaray, takımdan ayrılan Sacha Boey, Angelino ve Cedric Bakambu'nun yerine Vinicius, Aurier ve Berkan'ı listeye ekledi. UEFA'ya bildirim yapılmasından sonra transferi gerçekleşen Köhn, Avrupa kadrosu dışında kaldı.

        • 9

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 10

          KAAN AYHAN

        • 11

          DAVINSON SANCHEZ

        • 12

          ABDÜLKERİM BARDAKCI

        • 13

          BERKAN KUTLU

        • 14

          LUCAS TORREIRA

        • 15

          KEREM DEMİRBAY

        • 16

          BARIŞ ALPER YILMAZ

        • 17

          DRIES MERTENS

        • 18

          KEREM AKTÜRKOĞLU

        • 19

          MAURO ICARDI

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