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Transfer sihirbazı Luis Campos, Galatasaray için geldi - Galatasaray son dakika haberleri

Transfer sihirbazı Luis Campos, Galatasaray için geldi

Çalıştığı kulüplerde yaptığı oyuncu alım ve satımlarıyla son yıllarda dünyanın en ilgi çekici sportif direktörlerinden olan Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'a geldi! İşte 'Transfer sihirbazı'nın kariyeri ve Galatasaray'daki görevi...

20.01.2022 - 11:18 | Güncelleme: FUTBOL

  • Futbolda bazı isimler vardır ve bunların kartviziti size çeşitli kapılar açar ya da yıldızlardan bile daha fazla bilinir. Monchi, Jorge Mendes, Mino Raiola gibi isimler çeşitli pozisyonlarda görev alsalar da herkesin tanıdığı futbol insanları olarak dikkat çeker... Dünya futbolunun son yıllarda yakından tanıdığı bu isimlere yenisi eklendi: Luis Campos... 

  • Monaco'yla tarih yazan Portekizli ardından mali krizin eşiğindeki Lille'i de şampiyonluğa taşıyan omurgayı kuran isimdi. Mourinho ve Florentino Perez'in hayran olduğu futbol insanı, Galatasaray'a 'üst akıl' olmak için İstanbul'a geldi!

  • GÖREVİ SPORTİF DANIŞMANLIK

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de danışmanlarından olan ve Luis Campos dün İstanbul'a gelerek Burak Elmas'la bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas, dünyaca ünlü futbol insanından 'üst akıl' çatısı altına sokulabilecek bir sportif danışmanlık görevini teklif etti.

  • Daha önce Türkiye'de defalarca maç izlemiş ve çeşitli tanıdıkları vasıtasıyla ülkeye sıcak bakan Campos'un Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve burada bir organizasyon kurma fikrini ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.

  • KASIMPAŞA MAÇINI İZLEYECEK

    Campos uzun yıllar birlikte çalıştığı ve son olarak Jose Mourinho'nun yardımcılığını da yapan Jose Sacramento ile bu akşam Galatasaray'ın oynayacağı Kasımpaşa maçını statta takip edecek. Portekizli futbol insanının sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmesi durumunda Galatasaray'ın transferlerine hem oyuncu alımı hem de satımında şekil vereceği kaydediliyor.

     

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