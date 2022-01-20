BERNARDO SILVA

Campos'un Monaco'ya transfer ettiği isimlerden biri de Bernardo Silva'ydı. Portekizli'nin Fransa'daki ilk günlerinde eleştiriler yapılırken Campos o günler için "Bernardo'nun Monaco'daki ilk gününü hatırlıyorum da insanlar 'Bu mu futbolcu? Bu daha çocuk? Çok küçük ve Benfica'da bile değil, B Takımı'nda oynuyormuş' diyordu. Harika bir sezon geçirdi ve şimdi dünyanın en iyilerinden biri" ifadelerini kullanıyor.