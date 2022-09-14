Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen proje kapsamında Edirne'de (Merkez, Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü) 1350, Kırklareli'nde (Merkez, Pınarhisar, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy, Babaeski) 1050, Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Çorlu, Muratlı, Hayrabolu, Saray) 3 bin 100 konut yapılacak.
E-devlet'in yanı sıra kamu bankalarından Ziraat ve Halk bankalarından da başvuru yapılabiliyor.
Bu kapsamda Trakya'da yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladı.
Edirne'de Halkbank'a evraklarıyla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Başvuru yapan vatandaşlardan Süleyman Yakurutlu, AA muhabirine, projenin ev sahibi olmayan vatandaşlara umut olduğunu söyledi.
Projenin evi olmayanlara ev sahibi olmaları yolunda kolaylık sağlayacağını belirten Yakurutlu, "Bütün herkes memnun şu an. Bu projeden memnunuz, devletimiz insanlarımız için uğraşıyor. Bu projeler gençlerimizin geleceği için yapılıyor." dedi.
Yakurutlu, sosyal konut projesinin ev fiyatlarını da düşüreceğini öngördüğünü belirtti.
Kıbrıs Gazisi Hasan Kurt da başvuru için bankaya geldi.
Gazilere tanınan haktan yararlanmak istediğini dile getiren Kurt, "Kura çekimi var mı yok mu? Merak ediyorum. 69 yaşındayım bu yaştan sonra böyle bir imkan çıktığı için çok memnunuz. İnşallah şansımız yaver gider de kurasız ev sahibi oluruz." diye konuştu.
'BU TÜR PROJELERİN ARTMASINI TALEP EDİYORUZ'
Kırklareli'nde yaşayan Evren Kayalarlı da, projenin ev sahibi olabilmek için önemli fırsat olduğunu söyledi.
Bu fırsatı değerlendirmek için bankaya gelerek müracaatta bulunduğunu belirten Kayalarlı, "Devletin böyle bir imkanı sunması, halkına sahip çıkması çok güzel bir olay. Bu tür projelerin artmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ev sahibi olmayı her insan gibi istediğini belirten Kayalarlı, "İnsanın başını sokacağı garanti bir yeri olması hayattaki en güzel şeylerden birisi." dedi.
Ekrem Güner de ev sahi olmak için müracaat ettiğini kaydetti.
Güner, sosyal konut sayısının arttırılmasını istedi.
Tekirdağlı vatandaşlar da bankalarda başvurulara başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!