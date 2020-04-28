28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
COVID-19 salgını nedeniyle sigortalılar araçlarının kaza riski olmadığından yola çıkarak trafik sigortası ve kasko poliçelerini yenilemek istemiyor. Bu nedenle hem trafik hem kaskoda poliçelerin yüzde 30'u yenilenmedi. Sigorta şirketleri ise hem zor durumda olan müşterilerine kolaylık sağlamak hem de sigorta yaptırmayanları sisteme geri çekmek için yüzde 20 ile 30 arasında indirimler yaptı.
TAVAN FİYAT UYGULAMASI VAR
Öncelikle şunu belirtelim zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında, yaş ve motor hacmine göre belirleniyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. Bu durum normal araçlar için geçerli. Bir de yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor. Salgının ardından normal araçlar için yüzde 30'a varan indirim yapıldı. Ancak havuzdaki araçlar için bu geçerli olmadı.
HAZİNE GÖRÜŞ İSTEDİ
Edinilen bilgilere göre riskli sigortalar havuzundaki bu sorunu çözmek için trafikte tavan değil tek fiyat uygulanması üzerinde çalışma yapılıyor. Hazine Müsteşarlığı bu konudaki çalışma için sigorta şirketlerinden görüş istedi. Eğer çalışma kabul edilirse otomobiller, minibüsler, kamyonetler, kamyonlardan her biri için tek bir fiyat olacak. Yani örneğin tüm otomobiller için fiyat X, tüm minibüsler için Y ve tüm kamyonetler için Z olacak. Yeni tarifelerin doğal olarak daha ucuz belirlenmesi bekleniyor.
BELİRSİZLİK ÇOK FAZLA AMA UCUZLUK GÖRÜNÜYOR
Ancak düzenlemenin tüm araçları mı sadece çok kaza yapan araçları mı kapsayacağı henüz net değil. Daha doğrusu kararlaştırılmış da değil. Mevcut sigortalılar için bir indirim olup olmayacağı da henüz belli değil. Yani dün ya da bugün sigorta poliçelerini yenileyenler için bir avantaj sağlanacak mı henüz bilmiyoruz. Ancak görünen o ki araç sahiplerine böylesine zor bir dönemde bir avantaj sağlanacak.
TÜRK RE DEVREDE OLACAK
Diğer yandan trafik sigortasının daha ucuz olması için sigorta şirketlerinin risklerini sattıkları sigortanın sigortası anlamına gelen reasürans düzenlemesi yapılacağı da gelen duyumlar arasında. Sigorta şirketlerinin maliyetlerinin azalması için reasürans maliyetlerinin azaltılması planlanıyor. Bu nedenle de bu dönemde yapılacak trafik sigortalarının reasürörünün Türk Reasürans AŞ olmasının planlandığı ifade ediliyor. Böylece sigorta şirketlerinin daha ucuz prim belirlenmesi halinde zarar etmemelerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtiliyor.
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