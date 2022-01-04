Borsa İstanbul'da spor endeksi, geçen yıl yüzde 23,5 değer kazandı.
Trabzonspor, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ geçen yıl yatırımcısını sevindirirken, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yatırımcısını üzdü.
Trabzonspor, 2021 yılında yüzde 148,4 değer kazanarak 11 yılın en iyi performansını sergilerken, kulüp aynı zamanda bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Trabzonspor'un hisse fiyatı da geçen yıl 9,51 liraya kadar ulaşarak tarihi zirveyi gördü.
Süper Lig'de rakiplerini geride bırakarak en üst sırada bulunan Trabzonspor, Borsa'da işlem gören diğer spor şirketlerine de fark attı.
BAŞARI HİSSELERE YANSIDI
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider kapatan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılını iyi şekilde bitirdi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 2021 yılında ligde 44 maç, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 karşılaşma olmak üzere toplam 50 resmi karşılaşmaya çıktı.
Trabzonspor, bu maçlarda 30 galibiyet, 15 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, Süper Ligin ilk yarısını en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde lider bitirerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş da geçen yıl başarılı bir hisse performansı sergiledi ve yılı yüzde 2,7 kazançla tamamladı.
Analistler, spor şirketlerinin yaptığı sponsorluk anlaşmalarının da hisse performanslarını olumlu etkilediğini söyledi.
- Fenerbahçe ve Galatasaray yatırımcısını üzdü
Geçen yıl Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,7, Galatasaray'ın hisseleri ise yüzde 19,8 değer kaybetti.
Galatasaray'ın hisseleri ise geçen yıl yüzde değer kaybetti. Süper Lig'de iç açıcı bir performans sergilemeyen ve zirvenin çok uzağında yer alan Galatasaray, borsada da umduğunu bulamadı. Analistler, kulüplerin yaşadığı mali zorlukların yanı sıra yeşil sahalarda da kayda değer bir başarı gösterememesiyle birlikte 2021 yılında borsada yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Spor şirketlerinin hisseleri aralık ayında ise azalış kaydetti. Bu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 20,8 Galatasaray'ın hisseleri yüzde 16, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 14,9, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 9,2 azalış kaydetti.
DEĞERİ 3 MİLYARI AŞTI
Geçen yıl halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine Trabzonspor oldu. Trabzonspor 2021 yılını 3 milyar 30 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.
Trabzonspor'u 2 milyar 787 milyon 276 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 1 milyar 755 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 996 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
Trabzonspor ayrıca geçen yıl 4 milyar 570 milyon lira piyasa değerine ulaşarak tarihi zirveyi gördü.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 2021 yılı kapanış fiyatı, getirileri ve piyasa değeri şöyle:
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