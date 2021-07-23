Toyota'dan üretime 'çip' arası

Reuters

Japon otomotiv üreticisi Toyota, yılbaşından bu yana yaşanan çip krizi nedeniyle üretime ara verdiğini duyurdu.

Şirketin Tayland'daki 3 fabrikasını kapsayan kararın otomotiv sektöründeki çip krizi nedeniyle parça tedarikinde meydana gelen sıkıntılar nedeniyle alındığı kaydedildi.

1 hafta süreyle üretime ara veren Toyota'nın ülkedeki yıllık üretim kapasitesi ise 550 bin adet olarak açıklanıyor.

Öte yandan, Toyota'nın kendi ülkesindeki tesisinde de üretime 29-30 Haziran ve 2-4 Ağustos tarihlerinde ara vereceği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada, her iki üretime ara verme kararının arkasında da çip krizinin olduğu kaydedildi.

Tayland, Asya'nın dördüncü büyük otomotiv üreticisi konumunda. Ülkede, Toyota haricinde Honda ve Great Wall gibi üreticilerin de tesisleri bulunuyor.

Toyota'nın Japon rakiplerinden Honda da üretime ara vereceğini duyurmuştu. Şirketin, Japonya'nın güneyindeki Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara vereceği, üretim boşluğunu Eylül ayındaki tatil periyodunda kapatacağı açıklanmıştı.