Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya'daki fabrikasında hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi için devlet yardımı aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Toyota Otomotiv Sanayi'nin yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon TL tutarında olacak.
Söz konusu yatırım ile, 57 kişiyi daha istihdam edecek fabrikada, yılda 44 bin adet batarya ve 162 bin adet hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil kapasitesi elde edilecek. Fabrikanın hali hazırda yıllık 280 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyordu.
Proje bazlı devlet yardımı kapsamında, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi gibi teşvikler verilecek.
Toyota'nın 7 Temmuz'da başlayan yeni yatırımı toplam 4 yıl sürecek. Bu yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en süre verebilecek.
28 YILDA 3 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ÜRETTİ
1994'ten bu yana yerli üretim yapan Toyota Otomotiv Sanayi, 2021 yılında 3 milyonuncu aracını banttan indirdi.
Toyota Sakarya fabrikasında Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olan CH-R modelini 2016 yılında bantlardan indirmeye başlamıştı.
Bu tarihten 3 yıl sonra Corolla modelinin yeni neslini üretmeye başlayan fabrika, Corolla sedanın hem benzinli hem de hibrit versiyonlarını üretmeye devam ediyor.
Sakarya Arifiye’de bulunan üretim tesisindeki üretimin yüzde 90’ı dünyanın 150’yi aşkın ülkesine ihraç ediliyor.
Toplamda 2,.15 milyar euroluk bir yatırıma sahip olan Toyota Türkiye, 5 binin üzerinde kişiyi istihdam ediyor. Toyota Türkiye hisselerinin yüzde 90'ı Toyota Motor Europe NV/SA (TME) şirketine, yüzde 10'u ise Mitsui & Co., Ltd. şirketine ait.
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