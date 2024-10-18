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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Torun Center'a mühür - İş-Yaşam Haberleri

        Torun Center'a mühür

        İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Bazı medya kuruluşlarında mühürlenme kararının kolon kesme nedeniyle olduğu belirtilirken, Habertürk'ün konuya ilişkin ulaştığı belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti

        Giriş: 18.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:39
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        Torun Center'a mühür
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        İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

        Mühürlenme nedeni olarak ise çeşitli haber sitelerinde iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ve kolonların kesilmesi öne sürülmüştü.

        Ancak Habertürk'ün konuya ilişkin ulaştığı belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.

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