Tolga Karaçelik'in yeni filmi Tribeca Film Festivali'nde
Yönetmen Tolga Karaçelik'in yeni filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer', 8 Haziran'da, çekimlerinin gerçekleştiği New York'ta Tribeca Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.
Yönetmen Tolga Karaçelik’in, başrollerini dünyaca ünlü oyuncular Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun paylaştığı yeni filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), çekimlerinin gerçekleştiği New York’ta dünya prömiyerini yapacak!
Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer', 5 –16 Haziran tarihleri arasında New York’ta düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin, yıldız isimlerin prömiyerlerine ev sahipliği yapan Spotlight bölümü kapsamında 8 Haziran’da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından başlatılan ve 2002 yılından bu yana her yıl Tribeca Productions tarafından düzenlenen festivalin Spotlight bölümü, çok sevilen yönetmen, yapımcı ve yıldız oyuncuların beklenen prömiyerlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.
Kara komedi türündeki film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını konu alıyor.
Dünya çapında festivallere damga vuran ve çok sayıda ödül kazanan 'Gişe Memuru', 'Sarmaşık' ve 'Kelebekler' filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, aynı zamanda 'Kelebekler' ile Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.
'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer'ın 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında; post prodüksiyon çalışmaları ise New York, Los Angeles ve İstanbul’da gerçekleşti..png
Filmin yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak’la birlikte Wren Arthur ile Steve Buscemi’nin Olive Productions ve Alihan Yalçındağ’ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor. Filmin uygulayıcı yapımcıları ise Britt Lower, John Magaro, Kanat Doğramacı (Asteros Film), Ali Yürüer, Aret Taşçıyan ve Irmak Pakdemir. Görüntü yönetmenliğini, Black Bird ile Emmy ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni Natalia Kingston’ın; prodüksiyon tasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer'in müzik süpervizörlüğünü Emmy ödüllü Ciara Elwis yapıyor. Dünya çapındaki haklarını ABD’nin en önemli şirketlerinden ikisinin, CAA Media Finance ve UTA’in yönettiği filmin kurgusu ise Evren Luş’un imzasını taşıyor.