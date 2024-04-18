Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Tolga Karaçelik'in yeni filmi Tribeca Film Festivali'nde

        Tolga Karaçelik'in yeni filmi Tribeca Film Festivali'nde

        Yönetmen Tolga Karaçelik'in yeni filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer', 8 Haziran'da, çekimlerinin gerçekleştiği New York'ta Tribeca Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tolga Karaçelik'in yeni filmi Tribeca'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yönetmen Tolga Karaçelik’in, başrollerini dünyaca ünlü oyuncular Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun paylaştığı yeni filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi), çekimlerinin gerçekleştiği New York’ta dünya prömiyerini yapacak!

        Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer', 5 –16 Haziran tarihleri arasında New York’ta düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin, yıldız isimlerin prömiyerlerine ev sahipliği yapan Spotlight bölümü kapsamında 8 Haziran’da ilk kez izleyiciyle buluşacak. Jane Rosenthal, Robert De Niro ve Craig Hatkoff tarafından başlatılan ve 2002 yılından bu yana her yıl Tribeca Productions tarafından düzenlenen festivalin Spotlight bölümü, çok sevilen yönetmen, yapımcı ve yıldız oyuncuların beklenen prömiyerlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

        Kara komedi türündeki film, bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını konu alıyor.

        Dünya çapında festivallere damga vuran ve çok sayıda ödül kazanan 'Gişe Memuru', 'Sarmaşık' ve 'Kelebekler' filmleriyle uzun süre gündemden düşmeyen Tolga Karaçelik, aynı zamanda 'Kelebekler' ile Sundance Film Festivali 2018’de Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk yerli yapım olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

        'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer'ın 22 gün süren çekimleri New York’un farklı noktalarında; post prodüksiyon çalışmaları ise New York, Los Angeles ve İstanbul’da gerçekleşti.

        .png
        .png

        Filmin yapımcılığını Cinegryphon Entertainment çatısı altında Sinan Eczacıbaşı, Scott Aharoni ve Mustafa Kaymak’la birlikte Wren Arthur ile Steve Buscemi’nin Olive Productions ve Alihan Yalçındağ’ın May Productions şirketleri, Tolga Karaçelik ve Alex Peace Power üstleniyor. Filmin uygulayıcı yapımcıları ise Britt Lower, John Magaro, Kanat Doğramacı (Asteros Film), Ali Yürüer, Aret Taşçıyan ve Irmak Pakdemir. Görüntü yönetmenliğini, Black Bird ile Emmy ödülü alan ilk kadın görüntü yönetmeni Natalia Kingston’ın; prodüksiyon tasarımını American Honey, Hanna gibi yapımlara imza atan Lance Mitchell’in üstlendiği 'The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer'in müzik süpervizörlüğünü Emmy ödüllü Ciara Elwis yapıyor. Dünya çapındaki haklarını ABD’nin en önemli şirketlerinden ikisinin, CAA Media Finance ve UTA’in yönettiği filmin kurgusu ise Evren Luş’un imzasını taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tribeca Film Festivali
        #Tolga Karaçelik
        #Steve Buscemi
        #film
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Habertürk Anasayfa