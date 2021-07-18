Yerli otomobilin Gebze'de montajı yapılan ilk gövdesinin görüntüleri paylaşıldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri kullanıldı.

HEDEF 2022 SON ÇEYREK

TOGG haftaiçi de, Gemlik'teki fabrikasında 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmalarının plan dahilinde ilerlediğini duyurdu. Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor

Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.