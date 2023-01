Pininfarina ortaklığı ile tasarlanan Beyond X kapsülü yerli üreticinin, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonununu sergilediği yenilik oldu.

Bu sene değişen tek şey teknolojiler olmadı. Türkiye'nin Otomobili Togg da yepyeni bir konsept ile ABD'deki fuarda teknoloji dünyasının gözlerini üzerine çevirmesini sağladı. Geçtiğimiz yıl otomobil konseptini ilk kez görücüye çıkarttığı yer olan CES'te bu sene yerli üretici Beyond X ile şov yaptı.

"DİJİTAL MOBİLİTE BAHÇESİ"

Togg, Las Vegas Convention Center West Hall 6041 numaralı stantta, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimini yansıtıyor. CES 2023’te Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özel’in tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda buluşan dijital ve gerçek su Togg’un dualite kavramını gözler önüne seriyor.

Togg’un hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor. Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan “Dijital Mobilite Bahçesi”, ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçiler Togg’un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.