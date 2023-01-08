Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te (Consumer Electronic Show), dünyanın en yeni teknolojileri gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin otomobili Togg'un yepyeni sürprizinin yanı sıra birçok elektrikli ve bağlantılı mobilite teknolojisi de Las Vegas'ta şov yaparken, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı saatlerin yanı sıra sanal gerçeklik ve yapay zekalar da fuarın öne çıkan yeniliklerinden oldu.

Hayatımızı değiştiren teknolojik yenilikler kadar oyun ve eğlence alanında da yenilikler ilk iki gününde 112.000'in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan CES'te yer alırken, Habertürk okuyucuları için 2023'ün öne çıkan teknolojilerini derledik...