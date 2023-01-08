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Bu yılın yıldız teknolojileri CES 2023'te görücüye çıktı

Yılın yıldız teknolojileri CES 2023'te görücüye çıktı

Bebeklerin neden ağladığını anlayan yapay zekadan akıllı evlere, vücut ısısından şarj olan akıllı saatlerden son teknoloji bilgisayarlara, sanal gerçeklikten mobilite teknolojilerine ve hatta dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED ekranına kadar 2023'ün yıldız teknolojileri CES'te görücüye çıktı.

Giriş: 08.01.2023 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te (Consumer Electronic Show), dünyanın en yeni teknolojileri gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin otomobili Togg'un yepyeni sürprizinin yanı sıra birçok elektrikli ve bağlantılı mobilite teknolojisi de Las Vegas'ta şov yaparken, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı saatlerin yanı sıra sanal gerçeklik ve yapay zekalar da fuarın öne çıkan yeniliklerinden oldu. 

    Hayatımızı değiştiren teknolojik yenilikler kadar oyun ve eğlence alanında da yenilikler ilk iki gününde 112.000'in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan CES'te yer alırken, Habertürk okuyucuları için 2023'ün öne çıkan teknolojilerini derledik... 

  • PLAYSTATION VR2 VE PLAYSTATION 5

    Sony, PlayStation 5 (PS5) için daha önce hiç olmadığı kadar sürükleyici bir oyun deneyimi sunan yeni nesil sanal gerçeklik başlığını PlayStation VR2’yi (PS VR2) tanıtıyor. PS VR2, PS VR2 Sense Teknolojisi aracılığıyla gerçekleştirilen başlık geri bildirimi, göz takibi, 3D Ses ve uyarlanabilir tetikleyicilerin yanı sıra PS VR2 Sense Kontrol Cihazından alınan dokunma geri bildirimi gibi bazı temel özelliklere sahip. Stantta tanıtılacak PS5 aksesuarlarının yanı sıra belirli PS VR2 ve PS5 oyunları da test edilebiliyor.

  • ASUS ZENBOOK PRO 16X OLED

    Dizüstü bilgisayar, yüksek performans modunda sıcaklığını 7°C düşürerek toplam 155 W'a kadar TDP elde etmesini sağlayan bir sıvı metal termal bileşik kullanıyor. Yeni 2023 Zenbook Pro 16X OLED, 13. Nesil Intel Core i9-13905H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU ve 32 GB hızlı LPDDR5X DRAM ile ultra güçlü performansıyla çığır açıyor. Ultra kompakt ASUS Supernova SoM, video düzenleme performansını ve 3B oluşturma kapasitesini fark edilir şekilde artırarak, işlem süresini de önemli ölçüde kısaltıyor.

  • YENİ NVIDIA GEFORCE RTX 4070 Ti GPU

    Yeni GeForce RTX 4070 Ti GPU, NVIDIA Ada Lovelace mimari yenilikleri ve NVIDIA DLSS 3 sayesinde yarı yarıya bir güç tasarrufuyla GeForce RTX 3090 Ti'dan 3 kat daha hızlı performans sunuyor. GeForce RTX 4070 Ti, uygun fiyatlarla yaygın olarak bulunan yüksek yenileme hızlı 1440p monitörlerden ve çift AV1 kodlayıcı ile işleme sürelerini kısaltan video düzenleyicilerden en üst düzeyde faydalanmak isteyen PC oyuncuları için mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

  • GEFORCE RTX 40 SERİSİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

    Önceki nesle göre 3 kata kadar daha fazla güç tasarrufu sunuyor ve Ada mimarisini, NVIDIA DLSS 3'ü ve beşinci nesil Max-Q teknolojilerini ilk kez dizüstü bilgisayarlara getiriyor. RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlar, oyuncular için Cyberpunk 2077 gibi AAA oyunlarında 4 kata kadar performans sunuyor ve üreticiler için, Omniverse ve Blender gibi önde gelen NVIDIA Studio özel uygulamaları için büyük oranda hızlandırma sunuyor.

  • VAULT PRIVACY 50C

    Kingston IronKey bu hafta ilk USB Type-C Vault Privacy 50C (IKVP50C) sürücüsünü piyasaya sürdü. Artık kullanıcılar herhangi bir işletim sisteminde FIPS 197 Sertifikalı ve XTS-AES 256 bit donanım şifreleme özellikli Vault Privacy 50 serisi ile verilerini BadUSB ve Kaba Kuvvet (Brute Force) saldırılarına karşı koruyabilirler. 

  • Togg BEYOND X

    Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosu’nun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X CES 2023 katılımcılarına kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sundu. Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde, Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor.

  • SONY HONDA MOBILITY

    Amacı "Farklı ilhamlarla yenilik peşinde koşarak insanları harekete geçirmek" olan Sony Honda Mobility'nin yeni bir prototip aracı da sergiledi.

  • 27 İNÇ EKRANLI YENİ PROTOTİP

    Sony, gerçek dünyayı 3D mekânsal görüntülerle yeniden oluşturan Mekânsal Gerçeklik Ekranının (SR Ekran) 27 inçlik prototipini CES 2023’te görücüye çıkarıyor. Bu ürün daha büyük ekran formatıyla, tıbbi görüntülerin ve ürün tasarımlarının daha gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturulabilmesi için gerçek boyutlu nesnelerin görüntülenmesini sağlıyor. Stantta yer alan SR Ekran, VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) olarak çalışılmış nokta bulutu verilerinin yanı sıra mimari ve bilgisayar destekli tasarımlar gibi çeşitli alanlardaki uygulamalarla 3D bilgisayar grafiklerini sanal ortama taşıyor. Ayrıca, Hawk-Eye'ın canlı spor verileri ve sanal karakterleri tarafından oluşturulan çoklu görüntülü videoları, artık yeni bir eğlence tarzı olarak SR Ekranında yeniden üretilebiliyor.

  • STAR SPHERE

    Uzayı herkese yakın hale getirmek, küresel çevre ve sosyal konular hakkında düşünme fırsatı sağlamak amacıyla "uzay perspektiflerini" keşfetmeyi amaçlayan bir projedir. Sony fuarda, STAR SPHERE projesiyle gelecekte sunmayı planladığı uzaydan deneysel fotoğrafçılık konusuna dikkat çekerek bu kapsamda geliştirdiği simülatör "Space Shooting Lab" ve Sony kamera ekipmanlarıyla donatılmış nano-uydunun maketini ziyaretçilerle buluşturuyor.

  • SANAL TARAFTAR ETKİLEŞİMİ

    Sony, İngiltere Premier Ligi futbol kulübü Manchester City ile birlikte bir kavram kanıtı gerçekleştiriyor. Hem yeni hem de mevcut spor taraftarlarını heyecanlandırmak, onlarla etkileşim sağlamak için fiziksel ve sanalın birleşimiyle oluşturduğu yeni nesil sanal taraftar topluluklarını ve etkileşimini hayata geçirmeyi hedefliyor.

  • BOSCH RIDE CARE

    Marka CES 2023'te, sektör derneği CTA'dan ‘En İyi İnovasyon Ödülü’nü alan RideCare destek çözümü de dahil olmak üzere, mobilite alanında birkaç yeni sensör tabanlı inovasyon tanıttı. Şirket, RideCare destek çözümünün, ağa bağlı ve otonom mobilitede, otomobildeki tüm yolcuların güvenliğinde kritik bir rol oynayacağını belirtiyor. Akıllı kamera, kablosuz S.O.S düğmesi ve bulut tabanlı veri hizmetlerinden oluşan ağa bağlı donanım ve yazılım çözümü, otomobilin içini ve dışını izlemeyi sağlıyor.

  • ACER HALO SWING AKILLI HOPARLÖR

    Acer’ın akıllı hoparlör ailesinin en yeni üyesi olan taşınabilir Acer Halo Swing Akıllı Hoparlör (Halo SPK 5100G), her yerde kristal netliğinde ses ve etkileşimli LED görüntüler sunuyor. DTS Sound ile birlikte, gelişmiş ses ve bas projeksiyonunu öne çıkarıyor. Aynı zamanda çeşitli müzik türlerine uyum sağlayan reaktif bir RGB aydınlatmalı taban ile geliyor. Taban aydınlatması ayrıca Google Asistan ile etkileşime girildiğinde renk değiştiriyor ve alanları sıcak ışıkla aydınlatan bir ışık kaynağına dönüşebiliyor.

  • ACER NITRO

    Acer yaptığı açıklamayla, en yeni 13. Nesil IntelCore™ işlemciler ve NVIDIAGeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ile güçlendirdiği yeni Nitro oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Zorlu oyunlardan keyif alan oyuncular için tasarlanan yeni 16 inç ve 17 inçlik Acer Nitro dizüstü bilgisayarlar, performansı artıran özellikleri ile daha sürükleyici bir deneyim sunarken, kompakt, ince ve hafif form faktörleri yanında yüksek ekran-gövde oranı ile dikkat çekiyor. Yeni NVIDIA, Ada Lovelace mimarisine dayanan RTX 40 Serisi GPU’lar, üst düzey performansı ve yapay zekâ destekli grafikleri ile büyük bir sıçramaya imza atıyor. Oyuncular tam ışın izleme teknolojisi ile gerçeğe yakın sanal dünyaları deneyimlerken, DLSS 3 ile daha yüksek performans ve Reflex ile rekabet avantajı elde ediyor.

  • ACER ASPIRE 3 SERİSİ

    Bütçe dostu, kullanımı kolay dizüstü bilgisayarlar olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Intel Core i3-N serisi işlemcilerden güç alan dizüstü bilgisayarlar işten, eğitimden veya oyundan daha fazlasını isteyenler için her zaman kullanıma hazır bir deneyim sunuyor. Temelinde performans ve üretkenlik olan bilgisayarların geliştirilmiş termal sistemleri, fan yüzey alanında yüzde 40 artış ve optimize edilmiş hava akışı ile daha soğuk iç kısımlar için ise ek yüzde 17 termal kapasite sağlayarak fişe takılı değilken daha uzun ve daha verimli kullanım sağlıyor.

     

  • GÖZÜKSÜZ 3D OLED

    ASUS, bir dizüstü bilgisayarda sürükleyici 3D deneyimlere olanak tanıyan dünyanın ilk gözlüksüz (otostereoskopik) 3D OLED teknolojisi ASUS Spatial Vision'ı duyurdu. Bu özellik, bir lentiküler lens ve gelişmiş göz izleme kamera teknolojisiyle ekranın her bir göz için farklı görüntüler oluşturmasını sağlayarak otostereoskopik bir 3D görüntü elde edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca 2D ve 3D arasında zahmetsizce geçiş yapabiliyor. Bu yeni teknoloji ile içerik oluşturucuları fiziksel prototipleri incelemeye gerek kalmadan 3B nesnelerin ve efektlerin ayrıntılarını doğrudan ekranda görebilecekler, iş akışlarını daha verimli hale getirirken zamandan ve paradan tasarruf edecekler.

     

  • VÜCUT ISISIYLA ŞARJ OLAN AKILLI SAAT

    Baracoda'danın ürettiği BHeart akıllı saati geceleri vücut ısısı ve hareketiyle şarj oluyor. CES'ten Yenilik Ödülü alan cihaz sürdürülebilirlik özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz 100 dolarlık fiyata sahip. Bu akıllı saat bu özelliği ile 'Bitmeyen batarya' olarak adlandırılıyor. 

     

  • BEBEKLERİN NEDEN AĞLADIĞINI ANLAYAN YAPAY ZEKA

    CES 2023’te sağlığa odaklanan ilginç ürünler de vardı. Örneğin Q-bear firması, yapay zeka üzerine kurulan ve bebeklerin ağlamasını analiz ederek ihtiyaçlarını belirleyen bir cihaz tanıttı. Withing firması ise tuvaletlerin içerisine konumlandırılan ve idrar analizi yapabilen ürünüyle çok ses getirdi. İdrar üzerinden birçok sağlık verisini tespit edebildiklerini belirten firma, üründe farklı verilere yönelik değiştirilebilir kartuş altyapısını kullanıyor. Akıllı telefonlar ile bağlantı kuran ürün, kimin idrar yaptığını ve tuvalet suyunu ayırt edebilecek.

     

  • SAMSUNG AKILLI EV

    SmartThings Station akıllı ev kumandası, termostat, ışık, güç çıkışları gibi birden fazla cihazın akıllı ev sunucusuna bağlanarak, uyum içinde çalışabilmesini sağlıyor. SmartThings Station, SmartThings mobil uygulaması üzerinden daha önce yapılan ayarların tek yerden otomasyonunu sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, her cihazı tek tek kontrol etmek zorunda kalmıyor.

     

  • SONY "MOCOPI"

    Ön görselleştirme teknolojisi, Sony'nin mobil hareket yakalama sistemi "mocopi" kullanılarak stantta deneyimleniyor. Bu teknoloji içerik üreticilerinin kamera çekimlerini ve karakter konumlarını prodüksiyon öncesi aşamada VFX* düzenleme ile kontrol etmelerine olanak tanıyor. Deneyim alanında “mocopi” cihazını takarak performans gösteren bir modelin gerçek zamanlı senkronize olmuş CG modeli görüntüleme ekranında görülebiliyor. Sony bu teknoloji ile yaratıcıların prodüksiyonu erken bir aşamada simüle etmesine olanak tanıyarak, işlerinin kalitesini iyileştirmeye ve kolaylaştırılmış bir prodüksiyon iş akışı sağlamalarına yardımcı oluyor.

  • VALENCELL TANSİYON ALETİ

    Sağlık sektöründe de yenilikçi teknolojileri görmeye devam ediyoruz. 2023'ün özel ürünlerinden bir tanesi olmaya adaylardan bir tanesi de Valencell'in bu yeni teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Valencell, henüz FDA’den (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) onay bekleyen bir tansiyon cihazı tanıttı. Bu cihazın en büyük farkı parmak ucundan ölçüm yapabiliyor olması oldu. Çok ufak bir boyuta sahip olan ürün, piyasaya sürüldüğünde birçok tansiyon hastasının hayatını kolaylaştıracak bir ürün olarak görücüye çıktı.

     

     

  • LG'DEN TASARIM ODASI

    LG Electronics (LG), Reed Sanat Departmanı’nın kurucusu, önemli spor ayakkabı ve moda markalarıyla çok sayıda işbirliği yapan, sokak giyim markası STAPLE’la tanınan New York merkezli ünlü tasarımcı Jeff Staple ile, CES 2023’teki Tasarım Odası’na yönelik ortaklık gerçekleştirdi. Jeff ile birlikte tasarlanan ve onun kendine özgü çizgilerini taşıyan Tasarım Odası, şık nesneler, sanat eserleri ve LG'nin en son yaşam tarzı çözümleriyle donatılmış, özenle hazırlanmış bir "yaşam alanı"nı temsil ediyor.

     

 

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