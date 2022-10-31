Türk otomotiv sanayisinin tarihi günlerinden birisi geride kaldı. Tüm Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil markası, artık iyice ete kemiğe büründü.

Togg, 3 yıl önce konsept otomobil aşamasından çıktığı yolculukta fabrika inşasını tamamladı ve seri üretim aşamasına geçti.

Böylece, çok kısa bir süre içerisinde marka kurulumu, tedarikçi anlaşmaları ve patent onayları gibi evreleri bırakan Togg, bantlardan inerek tüketici ile buluşmak için gün sayar hale geldi.

Yerli otomobil projesinin en başından bu yana 'babayiğitler' olarak anılan Togg'un ortakları, şirketin Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nin ardından bundan sonraki sürece ilişkin merak edilen konularla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş soruları yanıtladı.

Togg'da kurulan ortaklığın örnek olması gerektiğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Togg nasıl Türkiye'nin ilk her şeyi bize ait olan bir arabasıysa, bu ortaklık da Türkiye'de diğer şirketlerimize bir rol model olacak. Paylaşarak, birlikte, hepimiz birbirimizden güç alarak, hepimiz birbirimizin eksik olduğu tarafı tamamlayarak bu ortaklıkta bir başarıya ulaştık" dedi.

'İHRACAT SATIŞLARA BAŞLADIKTAN 18 AY SONRA'

Togg'un ilk modeli olan C SUV'un ihracat planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Gürcan Karakaş da, her markanın önce kendi ülkesinde başarılı olması gerektiğini vurguladı.

İhracata başlamak için, Mart ayının sonunda aracın satışına başlanmasından itibaren 15-18 aylık bir süreye ihtiyaç duyacaklarını kaydeden Karakaş, "Türkiye'de başarımızı ispatladıktan sonra, yurt dışında özellikle Avrupa'da hangi ülkelere gideceğimizi belirleyeceğiz. Bu yöndeki çalışmalarımıza şimdiden başladık. Yakın zamanda da açıklarız, ama şu an için çok erken" dedi.

'SERVİS HİZMETİNİ KENDİMİZ VERECEĞİZ'

Karakaş, bayi ağı olmadan doğrudan satış yöntemi izleyecek Togg'un, merak edilen satış sonrası süreci ile ilgili de bilgiler paylaştı.

Togg CEO'su Karakaş, "Biz bunu kendimiz yapmaya karar verdik. Yani servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla ülkemizde 7 ayrı bölgede 20'ye yakın servis noktamızla ve mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İLK YIL 20 BİN ADET ÜRETİLECEK

Togg'un Gemlik fabrikasının uzun vadede yılda 175 bin araç üretme kapasitesine sahip olacağı daha önce açıklanmış, fakat şirketin ilk yıl kaç adet üretim yapacağı sorusu bugüne kadar yanıtsız kalmıştı.

Fakat, önceki hafta Habertürk yayınına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu konuda dikkat çeken bir açıklama yapmış ve Togg'un ilk yıl için üretim hedefinin yaklaşık 18 bin adet olacağını söylemişti.

Bu konudaki soruları yanıtlayan Gürcan Karakaş, net konuştu.

Önümüzdeki yıllarda model sayısının artmasına bağlı olarak fabrikanın üretim kapasitesinin artacağına işaret eden Karakaş, "Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk. Teknik olarak bir imalatın belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor. Bugün buraya 100 bin adetlik kapasiteye sahip bir fabrika kurduysak, haftaya bu adede ulaşılmayacak. Zaten tek bir model ile de 100 bin adet üretim kapasitesin ulaşılamaz. Önümüzdeki sene için üretim hedefimiz 20 bin adet" bilgisini verdi.

Togg'un Gemlik fabrikasının, yeni modellerin gelişi ile birlikte 2026 yılında 100 bin adet üretim kapasitesine ulaşacağını da belirtelim.

ÇİP KRİZİNİ TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ İLE AŞTIK

Gürcan Karakaş, yaklaşık 2 yıldır otomotiv endüstrisini kasıp kavuran çip krizinin Togg'un planlarını olumsuz etkilemeyeceğini de söyledi.

Karakaş, otomotiv dünyasındaki çip krizinin temel nedenlerinden birisinin, kullanılan çiplerin teknoloji bakımında çok eski olmasından kaynaklandığını aktararak, "Özellikle tedarik zincirindeki kopmalardan sonra, hiçbir çip üreticisinin dönüp yeniden bu eski teknolojiye sahip çipleri üretmeyi istememesi krizi devam ettiriyor. Çünkü, tüketici elektroniğinde kullanılan çipler, çok daha kârlı ve çok daha büyük adetlerde üretiliyor. Dolayısıyla, biz de onu yaptık. Örneğin, kendi tasarladığımız cihazımızın üzerindeki 10'a yakın çipi Vestel ile beraber geliştiriyoruz. Yani, daha kolay bulunabilecek, daha fazla kullanılan ve tüketici elektroniğine daha yatkın ürünleri kullanarak bu sorunun üstesinden geliyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA ZOR'

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise, "Elektrikli araç olduğu için biz Anadolu Grubu olarak inanıyoruz ve 'elektrikli projeyse varız' dedik. Değişimin ve dönüşümün başındayız. Elektrikli araçların çok önemli avantajları olduğuna inanıyoruz. Sıfırdan başlayan bir elektrikli aracın çok da başarılı olacağına inanıyorum. Bundan sonra çok daha zor bir dönem başlıyor. Üretmek, satmak, yaymak, markayı tanıtmak, ihracat yapmak, bunların hepsi zor işler. Önce Türkiye'de başarılı olmalıyız" dedi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise, elektrikli araç üretme noktasında tam zamanında sektöre girdiklerini belirterek, iki sene gibi bir sürede tesisi oluşturduklarını vurguladı.