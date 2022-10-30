Konseptten üretime neler değişti?

Yerli otomobil Togg, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir tören ile banttan indirildi. Gemlik'te yer alan Togg fabrikasında gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı üretilen ilk otomobil Anadolu Kırmızı renginde oldu. Aralık 2019'da konsept modellerini sergileyen Togg, 29 Ekim'de ise üretime otomobillerinin üretime hazır versiyonlarını ilk kez Türkiye'ye göstermiş oldu. Böylece, kullanıcıların otomobilin satışa çıkacağı Mart ayında ne gibi özelliklere sahip olabileceği de netlik kazandı. DIŞ TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SINIRLI Togg'un ilk modeli olan C segment SUV'un dış tasarımından başlayacak olursak, otomobilin ön farlarının 2019'da sergilenen konsept modele göre daha farklı olarak tasarlandığı dikkat çekiyor. Ayrıca arka stop grubundaki ledlerin de daha belirgin hale getirildiği görülüyor. Otomobile eklenen cam tavan da, bir diğer yenilik olarak göze çarpıyor. Dış tasarım olarak konsept otomobil ile çok büyük oranda aynı kalan üretim versiyonun, iç mekanında ise bir takım yeni detaylar yer alıyor. En başta yeni bir direksiyon simidine yer verilen araçta, bu direksiyon üzerindeki dokunmatik kumandalardan aracın multimedya sistemi ve hız sabitleme gibi fonksiyonları kontrol edilebiliyor. EKRANLARA YENİ ARAYÜZ Öte yandan, aracın kabinin boydan boya saran dijital ekranlarda kullanılan arayüzlerin de yenilendiği anlaşılıyor. Bu kapsamda, 2019'daki konsept otomobilden farklı olarak yeni tasarıma sahip dijital gösterge tablosu araçta yer alırken, yolcu tarafındaki ekranların kullanım alanının da artırıldığı dikkat çekiyor.

Togg'un kliması ise kokpitin alt kısmında konumlandırılan bir dijital ekran ile kontrol ediliyor. 2019'da tanıtıldığında büyük beğeni toplayan bir ekran, üretim versiyonunda biraz daha küçültüşmüş ve farklı bir tasarım ile kendine yer bulmuş durumda. Modern bir tasarıma sahip kokpitte, yüksek kaliteli malzemeler ve deri kaplı parçalar kullanılırken, araçta vites kolu yerine de yenilikçi bir tasarım ile vites kontrol butonu yer alıyor. Ön kol dayamanın önünde yer alan bu buton tasarımı, otomotiv sektörü için de bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. SÜRÜCÜNÜN YORGUNLUĞUNU ALGILAYACAK Ayrıca, kokpitin üstünde de sürücüye dönük bir sensör/kamera yer alıyor. Bu cihaz sürücü hakkında verileri kayıt altına alarak, yorgunluk algılayıcı olarak çalışıp sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor. Togg'un konsept otomobilden üretim versiyonuna taşıdığı en önemli teknolojilerden birisi de, dikiz aynaları yerine kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar.

Fakat, Gemlik fabrikasında sergilenen otomobillerin bazılarında bu donanıma yer verilirken, bazılarında ise klasik anlamda bir dikiz aynasına yer verilmesi, bu teknolojinin otomobilin donanım paketine bağlı olarak alınabileceği yorumlarına neden oldu. Sergilenen otomobillerde 235/50/19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyonuna yer verildiğini de belirtelim. MOTOR GÜCÜ AYNI KALDI (Togg'un 2019'da sergilenen konsept versiyonu) Gemlik'teki etkinlikte Togg mühendisleri ile konuşma fırsatı bulduk. Buna göre, otomobilin 2019'da açıklanan teknik verilerinin üretim versiyonunda aynı kaldığını öğrendik. 2 farklı güç seçeneğine sahip Togg, arkadan itişli versiyonunda 200 beygir, 4 tekerlekten çekişe sahip versiyonunda 400 beygir güç üretecek. Otomobilin daha az güce sahip versiyonu tam şarj ile 300 kilometre, güçlü versiyonu ise 500 kilometre menzile sahip olacak. 200 beygir güç üreten versiyon 7.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza, 400 beygir güç üreten versiyon ise 4.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Togg'un bataryaları Trugo'nun geliştirdiği şarj istasyonlarından 25 dakika içinde yüzde 80 doluluk oranına ulaşabilecek. Otomobilin bataryalar ilk etapta Togg'un SIRO'daki ortağı Farasis'ten tedarik edilecek. 2026'da ise SIRO'nun üretime başlaması ile bataryalar Türkiye'de üretilmiş olacak.