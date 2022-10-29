HABERTURK.COM

Togg'un geliştirdiği yerli elektrikli SUV için tarihi gün yaşanırken iki yeni modelin müjdesi geldi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımla çalışmaları devam eden C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin fotoğrafları yayınlandı.

Görselde bu modellerin yanında brandayla örtülmüş 2 yeni modelin daha olduğu görüldü.