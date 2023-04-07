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Togg sevkiyatından yeni görüntüler paylaşıldı

Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden sevkiyat sürecine ilişkin yeni görüntü paylaşıldı. Togg´un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde sevkiyatların devam ettiği görüldü

Giriş: 07.04.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Togg sevkiyatından yeni görüntüler paylaşıldı
HABERTURK.COM / DHA

İlk teslimatların yapıldığı Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir görüntü daha servis edilerek, sevkiyatın devam ettiği vurgulandı. Görüntülerde, Gemlik´teki Teknoloji Kampüsü´nde üretilen otomobillerin, TIR´lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görüldü. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da görüntülere yaptığı yorumda "Akıllı cihazlarımız yakında ülkemizin her köşesinde" ifadelerini kullandı.

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