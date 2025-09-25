Habertürk
        Tüm Haberler
        TMSF'den ICRYPEX açıklaması - Kripto Para Haberleri

        TMSF'den ICRYPEX açıklaması

         Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen ICRYPEX Türkiye, El Salvador merkezli ICRYPEX Global'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 25.09.2025 - 17:34
        TMSF'den ICRYPEX açıklaması
        ICRYPEX Türkiye'den yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TMSF'nin, yalnızca "ICRYPEX Türkiye"ye kayyum olarak atandığı belirtilerek, El Salvador merkezli "ICRYPEX Global"in ise kayyum tarafından yönetilmediği bildirildi.

        Açıklamada, "3 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmektedir. TMSF'nin 'ICRYPEX Global' üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur. Yatırımcıların yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "ICRYPEX Global"in kendi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye ve El Salvador'daki şirketlerin aynı sistem üzerinden çalıştığı, TMSF'nin El Salvador'daki şirkette de yetkilendirildiği, bu nedenle "ICRYPEX Global"in işlemlerinde kısıtlamalar yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

